Petrovietnam đề xuất dừng xuất khẩu dầu thô, ưu tiên phục vụ trong nước

Dương Hưng

Trước diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.

Theo Petrovietnam, trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36 với các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm nguồn cung và điều hành giá xăng dầu trước rủi ro địa chính trị.

Nghị quyết cho phép Petrovietnam và các đơn vị thành viên chủ động hơn trong hoạt động mua bán, nhập khẩu dầu thô và nguyên liệu sản xuất xăng dầu nhằm ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến nhân sự và tài sản của các đơn vị tại Trung Đông, Petrovietnam cũng đã làm việc với Bộ Ngoại giao để xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, người lao động đang làm việc tại khu vực này.

Bên cạnh đó, Petrovietnam tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.

Petrovietnam cho biết đã rà soát toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào, bao gồm dầu thô và các sản phẩm trung gian tồn kho từ cả nguồn trong nước và nhập khẩu, để xây dựng kế hoạch vận hành ổn định cho các nhà máy lọc dầu trong các tháng tới.

“Tập đoàn đã làm việc với các đối tác quốc tế để bổ sung nguồn dầu thô, hỗ trợ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) ký thêm các hợp đồng mua dầu mới nhằm duy trì sản xuất. Trong khi đó, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trên 100% công suất, góp phần tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường và sẵn sàng hỗ trợ NSRP khi cần thiết”, Petrovietnam cho hay.

2.jpg
Petrovietnam kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô, để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.

Theo Petrovietnam, hiện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang cấp tối đa khí nội địa cho các nhà máy điện, với sản lượng khoảng 9 triệu m³/ngày, cơ bản đáp ứng nhu cầu. Đối với LNG, PV GAS đã thu xếp hai chuyến tàu LNG, bảo đảm cung cấp khí cho sản xuất điện và công nghiệp trong những tháng tới. Các chuyến tàu này đã vượt qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng leo thang nên chưa bị ảnh hưởng.Tuy nhiên, giá LNG trên thị trường quốc tế hiện đã tăng.

Để đảm bảo nguồn cung LPG, Petrovietnam đang tích cực chuẩn bị các phương án dưới sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành để sớm tiếp cận các nguồn cung mới.

Trong lĩnh vực thượng nguồn, PVEP và Liên doanh Vietsovpetro được yêu cầu duy trì và phấn đấu gia tăng sản lượng khai thác, đồng thời giảm thiểu tác động từ chi phí vận chuyển gia tăng và nguy cơ gián đoạn nguồn nguyên liệu.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) xây dựng các kịch bản nhập khẩu bổ sung, đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận chuyển phù hợp với từng tình huống thị trường. Các nhà máy Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ đều sản xuất ổn định, sử dụng nguồn khí trong nước, nhờ đó có lợi thế ổn định về chi phí sản xuất so với nhiều nhà máy phụ thuộc vào nguồn khí nhập khẩu.

Trong lĩnh vực vận tải, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã chủ động rà soát và điều chỉnh hoạt động của đội tàu, đảm bảo các tàu đã được đưa về vị trí neo đậu an toàn và chuẩn bị phương án di chuyển khỏi vùng rủi ro khi cần thiết.

Song song với đó, Petrovietnam đã thiết lập cơ chế điều hành và trao đổi thông tin theo thời gian thực giữa các đơn vị thành viên nhằm kịp thời cập nhật diễn biến thị trường và xử lý các tình huống phát sinh.

Với các giải pháp và sự ứng phó chủ động, kịp thời này, Petrovietnam cho biết, cơ bản vẫn đảm bảo nguồn cung xăng dầu và năng lượng cho thị trường nội địa, hạn chế tối đa tác động từ biến động địa chính trị và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đối với thị trường năng lượng trong nước.

Dương Hưng
#dầu thô #dừng xuất khẩu #giá xăng dầu #chế biến xăng dầu #giá xăng tăng #nguồn cung xăng dầu #Petrovietnam

