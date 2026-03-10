TPHCM sẽ khởi công dự án cầu - đường Bình Tiên hơn 6.200 tỷ đồng trong năm nay

TPO - Dự án cầu - đường Bình Tiên được quy hoạch nhằm tăng cường kết nối khu Nam với trung tâm TPHCM, đồng thời giảm áp lực giao thông cho các trục đường lớn như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 50.

Theo quy hoạch, tuyến cầu - đường Bình Tiên dài khoảng 3,6 km, bắt đầu từ đường Phạm Văn Chí (quận 6 cũ, nay là phường Bình Tiên), đi qua quận 8 cũ (nay là các phường Phú Định, Bình Đông), vượt kênh Tàu Hủ - Bến Nghé bằng cầu Bình Tiên và kết nối với đường Nguyễn Văn Linh (Bình Chánh).

Dự án được thiết kế với mặt cắt ngang 30-40 m, quy mô 4-6 làn xe cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khi hoàn thành, công trình sẽ hình thành thêm một trục giao thông Đông - Tây quan trọng, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM sang khu Nam thành phố, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị dọc tuyến.

Phối cảnh dự án cầu - đường Bình Tiên.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 6.218 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TPHCM. Công trình được tách thành hai dự án thành phần, gồm dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và dự án xây dựng công trình giao thông.

Trước đây, dự án từng được nghiên cứu thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuy nhiên, sau khi rà soát, TPHCM đã quyết định chuyển sang hình thức đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đang được thẩm định và dự kiến trình phê duyệt trong tháng 3/2026. Nếu được thông qua đúng kế hoạch, dự án có thể khởi công trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào sử dụng vào năm 2028.

Cầu - đường Bình Tiên được xem là công trình có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam TPHCM. Dự án cũng được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc và tăng khả năng liên kết giao thông giữa các khu vực của thành phố.