Chủ tiệm vàng ở TPHCM 'chuyển lậu' 18 triệu USD và 2 nghìn tỷ qua biên giới

TPO - Ông Đỗ Viết Đại (Chủ tiệm vàng Đức Long) vừa bị Tòa án tuyên phạt 2 tỷ đồng; 18 bị cáo khác cũng bị tuyên phạm tội. Tòa án xác định các bị cáo tổ chức mạng lưới chuyển tiền trái phép sang Campuchia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu USD.

Ngày 9/3, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) 2 tỷ đồng và phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi, chung sống như vợ chồng với Đại) 8 năm tù, cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Chủ tiệm vàng Đức Long - bị cáo Đỗ Viết Đại vừa bị Tòa án phạt 2 tỷ đồng.

17 bị cáo khác bị tuyên phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 14 năm tù cho 1 trong 2 tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền”.

Theo HĐXX, qua hồ sơ và chứng cứ vụ án, cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX khẳng định 19 bị cáo trong vụ án đã phạm tội như truy tố của Viện Kiểm sát.

Cũng theo HĐXX, trong thời gian nghị án, HĐXX đã xem xét toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo và HĐXX đã tuyên mức phạt như nêu trên.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Về nội dung vụ án, HĐXX xác định hành vi phạm tội của 19 bị cáo như cáo trạng của Viện Kiểm sát. Theo đó, bị cáo Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM). Bị cáo Đại không trực tiếp giao dịch mà để Nguyễn Thị Kim Ngân đứng ra điều hành hoạt động chuyển tiền và liên hệ với đối tác tại Campuchia.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Tân Sơn Nhất) làm nơi giao nhận tiền, đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột) cùng Lê Văn Hòa thực hiện việc kiểm đếm và ghi chép sổ sách.

Các giao dịch chủ yếu thực hiện qua ứng dụng Telegram. Hằng ngày, phía Campuchia gửi thông tin số tiền và số điện thoại người nhận tại Việt Nam để nhóm của Ngân chi trả và yêu cầu ký nhận. Ở chiều ngược lại, khách tại Việt Nam muốn chuyển tiền sang Campuchia sẽ nộp tiền cho nhóm này để xác nhận giao dịch.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, các bị cáo đã tổ chức chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 10,7 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; đồng thời chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Trước tháng 11/2023, các giao dịch đều được ghi chép trong sổ sách, nhưng sau đó bị cáo Ngân đã vứt bỏ. Tổng cộng, Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng từ hoạt động chuyển tiền trái phép.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho khách, thông qua đối tác tại Campuchia chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.