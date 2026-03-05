Quà tặng 8/3 'đua' khuyến mãi, loại nào được chọn nhiều nhất?

TPO - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), thị trường quà tặng tại TPHCM đã sôi động. Từ hoa tươi, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng cho đến các sản phẩm công nghệ cao cấp được đồng loạt tung ra cùng các chương trình ưu đãi để kích cầu. Xu hướng tiêu dùng năm nay nghiêng về những món quà thiết thực, vừa túi tiền...

Hoa tươi chuộng bó nhỏ, giá vừa tầm

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TPHCM), các shop hoa đã bắt đầu tung các giỏ hoa tặng dịp 8/3 đẹp mắt, bày biện ngay trước cửa hàng chờ đón khách mua sớm. Sâu trong chợ, tiểu thương bán hoa sỉ, hoa cắt cành cũng nhộn nhịp nhập lượng hoa lớn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Hoa hồng bắt đầu về chợ Hồ Thị Kỷ phục vụ nhu cầu quà tặng của khách dịp 8/3

Các loại hoa quen thuộc như hồng, ly, tulip, hướng dương… vẫn dẫn đầu về sản lượng. Theo các tiểu thương, cứ đến dịp 8/3, giá hoa tươi đều tăng so với ngày thường. Hiện tại, nông dân đã thu hoạch hoa nhằm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán và rằm tháng Giêng, nhu cầu hoa dồn vào cùng giai đoạn khiến giá đầu vào nhích lên. Như hoa hồng tăng lên mức 25.000 - 35.000 đồng/cành tùy loại, cao gấp đôi so với bình thường.

Khảo sát tại một số cửa hàng, bó hoa phổ biến dao động từ 300.000 – 500.000 đồng; lẵng lớn hoặc hoa nhập khẩu có giá từ 1 triệu đồng trở lên nhưng chủ yếu nhận đặt trước.

Các shop hoa nhộn nhịp thực hiện đơn hàng quà tặng cho khách

Hoa hồng sáp, hoa voan, hoa bất tử... chơi lâu dài, giá mềm hút khách dịp này

Ông Bình, chủ một tiệm hoa trên đường Hồ Thị Kỷ cho biết: “Khách năm nay chọn bó gọn, thiết kế tinh tế thay vì lẵng lớn. Phân khúc trung bình bán chạy nhất vì phù hợp túi tiền với đa số người mua mà vẫn trang trọng”.

Ngoài hoa tươi, các sản phẩm như sen đá, hoa sáp, hoa gấu bông… cũng tăng lượng tiêu thụ nhờ mức giá mềm và có thể sử dụng lâu dài. Nhiều cửa hàng tăng nhân viên thời vụ, mở rộng kênh bán online và chốt đơn sớm để tránh quá tải vào hai ngày cao điểm 7 và 8/3.

Ngập khuyến mãi kích cầu

Không khí kích cầu dịp 8/3 lan rộng tại các hệ thống siêu thị. Đại diện GO! cho biết đang triển khai chương trình ưu đãi nhân với mức giảm giá lên đến 50% cho nhiều nhóm hàng chăm sóc cá nhân và thực phẩm. Một số mặt hàng như sữa tắm, dầu gội, kem chống nắng áp dụng đồng giá từ 79.000 – 149.000 đồng; các hộp quà tặng đóng gói sẵn giảm giá 30 – 40%.

Tương tự, MM Mega Market Việt Nam cũng triển khai chương trình khuyến mãi diện rộng, tập trung vào ngành hàng làm đẹp – nhóm thường tăng trưởng mạnh trong dịp lễ dành cho phái đẹp. Theo đại diện hệ thống, năm nay người tiêu dùng có xu hướng mua theo combo hoặc chọn sản phẩm thiết thực thay vì quà tặng mang tính trưng bày.

Ở lĩnh vực dịch vụ, dịp 8/3 không chỉ là ngày tôn vinh phụ nữ mà còn được nhiều đơn vị xem là “điểm rơi” truyền thông để thu hút khách hàng. Các trung tâm hội nghị – tiệc cưới như The Adora và Le Dong Phuong đang tung ra các gói ưu đãi dành cho khách ký hợp đồng tiệc cưới trong tháng 3.

Theo ghi nhận, khách đặt tiệc trong thời gian này được tặng voucher hấp dẫn để sử dụng cho các hạng mục như nâng cấp thực đơn, trang trí hoặc bổ sung dịch vụ; tặng phiếu ẩm thực tại Shang Garden nhằm gia tăng giá trị trải nghiệm…

Theo giới kinh doanh tiệc cưới, trong bối cảnh chi phí tổ chức tăng, xu hướng đặt tiệc sớm để chốt giá và nhận ưu đãi đang trở nên phổ biến. Dịp 8/3 vì thế trở thành thời điểm phù hợp để kích cầu nhóm khách hàng đang trong giai đoạn chuẩn bị hôn lễ.

Ở phân khúc cao cấp, thị trường ghi nhận sự quan tâm đối với các sản phẩm công nghệ chế tác thủ công và dịch vụ cá nhân hóa. Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, lượng khách tìm hiểu dịch vụ thiết kế riêng dịp 8/3 tăng so với ngày thường.

Theo đơn vị này, người mua không chỉ chọn thiết bị mà còn yêu cầu tùy biến màu sắc, chất liệu hoặc khắc tên để tạo dấu ấn riêng cho người nhận. Xu hướng kết hợp sản phẩm trong cùng hệ sinh thái cũng tăng, hình thành bộ quà tặng đồng bộ.

Tuy nhiên, phân khúc cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ. Phần lớn sức mua trên thị trường 8/3 năm nay tập trung vào nhóm sản phẩm thiết thực, giá hợp lý.