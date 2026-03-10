Nguy cơ hủy nhiều hợp đồng xuất khẩu lao động do chiến sự Trung Đông

TPO - Tình hình an ninh bất ổn tại khu vực Trung Đông đang khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động của Việt Nam đứng trước nguy cơ gián đoạn đơn hàng, thậm chí phải hủy kế hoạch đưa lao động sang làm việc. Trong khi đó, các cơ quan chức năng đã chuẩn bị nhiều phương án để đảm bảo an toàn cho người lao động trong trường hợp xấu nhất.

Nguy cơ hủy đơn hàng lao động

Ông Đinh Tất Lợi - Chủ tịch HĐQT Công ty Sona - cho biết, những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và tâm lý người lao động.

Theo ông Lợi, trước khi tình hình chiến sự leo thang, doanh nghiệp đã ký kết đơn hàng gần 50 lao động dự kiến sang Dubai, thuộc UAE làm việc trong lĩnh vực đóng tàu vào tháng 4 tới. Tuy nhiên, kế hoạch này có khả năng bị hủy do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran.

Nguy cơ hủy đơn hàng lao động do ảnh hưởng chiến sự Trung Đông (ảnh minh họa﻿)

“Bất ổn an ninh trong khu vực khiến đối tác thận trọng hơn trong việc tiếp nhận lao động nước ngoài. Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu lao động tạm dừng đưa người đi làm việc tại Trung Đông từ ngày 1/3 cho đến khi tình hình chiến sự ở khu vực này được kiểm soát và ổn định trở lại. Điều này có thể khiến nhiều đơn hàng bị đình trệ hoặc hủy bỏ”, ông Lợi cho biết.

Không chỉ các đơn hàng mới bị ảnh hưởng, nhiều doanh nghiệp cũng phải tăng cường theo dõi tình hình để đảm bảo an toàn cho lao động đang làm việc tại khu vực này.

Ông Nguyễn Văn Hoàn - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Long Hưng - cho biết doanh nghiệp hiện có khoảng 20 lao động đang làm việc tại UAE.

Theo ông Hoàn, công ty thường xuyên cập nhật các khuyến cáo từ Đại sứ quán Việt Nam tại UAE và thông tin kịp thời cho người lao động. Đến thời điểm hiện tại, những lao động của doanh nghiệp tại đây vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường.

“Chúng tôi liên tục liên hệ với người sử dụng lao động để cập nhật tình hình, đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người lao động. Doanh nghiệp cũng báo cáo thường xuyên với các cơ quan quản lý về tình hình lao động tại khu vực Trung Đông”, ông Hoàn nói.

Hỗ trợ công dân hồi hương

Được biết, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE mới đây cũng có thông báo về việc đăng ký hỗ trợ công dân hồi hương.

Theo trang Fanpage của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại UAE, để đảm bảo an toàn cao nhất, đại sứ quán đề nghị công dân tuân thủ khuyến cáo của chính quyền sở tại, đặc biệt là tại các thời điểm có chuông điện thoại cảnh báo có các cuộc tấn công, như không ra ngoài đường hoặc không quay clip đăng lên mạng xã hội, vi phạm quy định của UAE.

Bên cạnh đó, công dân cần hạn chế đi đến hoặc tụ tập đông người ở những địa điểm nhạy cảm, phòng tránh nguy cơ từ hoạt động khủng bố có thể xảy ra.

Các hãng hàng không UAE tiếp tục tổ chức các chuyến bay quốc tế chọn lọc, trong đó có đến Việt Nam, đề nghị công dân Việt Nam chủ động liên hệ đặt vé và theo sát hướng dẫn của các hãng hàng không vì tình trạng chuyến bay có thể thay đổi.

Liên quan đến đăng ký nhu cầu nguyện vọng hỗ trợ hồi hương trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, đại sứ quán đã nhận được nhiều đơn đăng ký. Nay để phù hợp với tình hình mới (do nhiều người đã về nước, cần bổ sung thêm các thông tin cụ thể mới theo yêu cầu của cơ quan chức năng Việt Nam và thời gian thu xếp bay ít nhất là 1 tuần), Đại sứ quán đề nghị công dân cập nhật bổ sung thông tin liên quan.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Như Tuấn - Phó Trưởng phòng Thị trường châu Á - châu Phi, Cục Quản lý lao động ngoài nước - cho biết, Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước chuẩn bị phương án tổng thể về bảo hộ người lao động làm việc tại khu vực chiến sự và sơ tán người lao động đến các địa điểm an toàn ở các quốc gia lân cận.

"Trong trường hợp xấu nhất, phải đưa người lao động về nước, các cơ quan chức năng cũng đã chủ động chuẩn bị phương án để đưa công dân đang làm việc ở Trung Đông về nước an toàn", ông Tuấn thông tin.