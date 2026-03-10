Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Nhiều doanh nghiệp công bố tài liệu đại hội cổ đông cho... có

Việt Linh
TPO - Dù luật yêu cầu công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trước 21 ngày, nhưng theo đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhiều doanh nghiệp vẫn gửi tài liệu sơ sài, thậm chí liên tục chỉnh sửa sát ngày họp. Cách làm mang tính đối phó này khiến cổ đông không đủ thời gian nghiên cứu, giảm chất lượng biểu quyết.

Tại Diễn đàn Mùa ĐHĐCĐ 2026 tổ chức hôm nay (10/3), ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết, năm 2026 mở ra với nhiều tín hiệu khích lệ, khi chứng khoán Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu nâng hạng thị trường mới nổi. Kinh nghiệm từ nhiều thị trường trong khu vực cho thấy, khi dòng vốn quốc tế bắt đầu quan tâm đến một thị trường mới nổi, các nhà đầu tư không chỉ nhìn vào các chỉ số tài chính mà còn đánh giá rất kỹ cách doanh nghiệp được quản trị.

Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong một số trường hợp, tài liệu được công bố chỉ mang tính sơ lược, sau đó tiếp tục được bổ sung hoặc điều chỉnh sát ngày diễn ra đại hội. Điều này khiến cổ đông không có đủ thời gian để nghiên cứu kỹ các nội dung quan trọng.

Theo ông Dương, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chính là nơi thể hiện rõ nhất mức độ minh bạch thông tin, chất lượng giải trình của hội đồng quản trị, văn hóa đối thoại với cổ đông cũng như khả năng truyền tải tầm nhìn và cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Dù Luật Doanh nghiệp đã quy định công bố tài liệu ĐHĐCĐ trước 21 ngày, nhưng Ông Lê Trung Hải - Phó Ban Giám sát công ty đại chúng, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết, thực tế triển khai tại nhiều doanh nghiệp vẫn còn nhiều bất cập, tài liệu đính kèm sơ sài. Với tình trạng thông tin chắp vá, không đầy đủ, các doanh nghiệp sau đó tiếp tục đưa ra các thông báo sửa đổi, bổ sung ngay sát ngày diễn ra đại hội.

Ông Hải nhấn mạnh các doanh nghiệp cần phải thay đổi thái độ và quan điểm này. Việc cung cấp tài liệu phải đảm bảo đủ thời gian thực tế để cổ đông nghiên cứu, không phải chỉ làm cho đúng thủ tục.

Giai đoạn vừa qua, nhiều quy định liên quan đến quản trị doanh nghiệp cũng đã được điều chỉnh. Theo ông Hải, một trong những điểm đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp sửa đổi là bổ sung khái niệm “chủ sở hữu hưởng lợi”, qua đó giúp nhận diện cá nhân kiểm soát thực sự trong cấu trúc sở hữu doanh nghiệp và tăng cường minh bạch trong quản trị. Quy định mới cũng yêu cầu doanh nghiệp phải lưu trữ và cập nhật thông tin liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi, nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc giám sát cấu trúc sở hữu và giảm rủi ro liên quan đến quản trị.

Bên cạnh đó, các quy định mới đã siết chặt các hành vi kê khai vốn điều lệ không trung thực, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân của người đại diện theo pháp luật khi gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp.

Một điểm đáng chú ý khác là việc bổ sung quy định yêu cầu hội đồng quản trị phải thực hiện chi trả cổ tức theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và hạn chế tình trạng chậm hoặc không thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức.

Ông Phan Lê Thành Long - Tổng Giám đốc Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) - cho biết, tại các thị trường phát triển, nhà đầu tư thường đánh giá nhiều yếu tố thông qua kỳ họp ĐHĐCĐ bao gồm mức độ minh bạch thông tin, khả năng giải trình của hội đồng quản trị, quyền tham gia và biểu quyết của cổ đông cũng như chất lượng đối thoại giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Năm nay, mùa đại hội dự kiến sẽ sôi động từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4. Loạt doanh nghiệp đã ấn định lịch họp trong khoảng thời gian này.

Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường vốn đang tiến gần hơn tới mục tiêu nâng hạng, kỳ đại hội không còn chỉ là một thủ tục pháp lý bắt buộc. Đây là “thước đo” năng lực quản trị, diễn đàn đối thoại giữa hội đồng quản trị và cổ đông, nơi doanh nghiệp chứng minh tính minh bạch, chất lượng giải trình và tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Việt Linh
#ĐHĐCĐ #minh bạch #quản trị #doanh nghiệp #cổ đông #quy định

