Huế:

Lập biên bản cửa hàng xăng dầu bán kiểu ‘nhỏ giọt'

Ngọc Văn
TPO - Một cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường Minh Mạng (phường Thủy Xuân, TP. Huế) bị cơ quan chức năng lập biên bản nhắc nhở sau khi xuất hiện phản ánh về việc chỉ bán tối đa 300.000 đồng xăng dầu cho mỗi lượt khách. Sở Công Thương TP. Huế khẳng định nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn ổn định và yêu cầu các đơn vị kinh doanh không bán hàng cầm chừng, gây tâm lý lo ngại cho người dân.

Ngày 10/3, thông tin từ Sở Công Thương TP. Huế cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh lan truyền trên mạng xã hội về việc một cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường Minh Mạng (phường Thủy Xuân) giới hạn mức bán tối đa 300.000 đồng mỗi lượt, Chi cục Quản lý thị trường TP. Huế đã tiến hành kiểm tra thực tế.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở kinh doanh xăng dầu này có áp dụng việc bán giới hạn cho khách hàng, gây hiểu nhầm về tình trạng khan hiếm nhiên liệu. Do đây là vi phạm lần đầu nên Chi cục Quản lý thị trường thành phố lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu chủ cửa hàng chấm dứt việc bán xăng dầu theo hình thức hạn chế số tiền mỗi lượt và không tái diễn hành vi tương tự.

1000097774.jpg
Ảnh minh họa.

Theo cơ quan quản lý, việc bán xăng dầu “cầm chừng”, áp dụng mức bán tối đa cho mỗi lượt khách có thể tạo tâm lý lo ngại trong dư luận, khiến người dân hiểu nhầm rằng nguồn cung trên địa bàn đang thiếu hụt.

Cùng ngày, ông Đặng Hữu Phúc - Giám đốc Sở Công Thương TP. Huế - cho biết, nguồn cung xăng dầu tại địa phương hiện vẫn được đảm bảo. Trên địa bàn thành phố hiện có 6 đầu mối phân phối cung ứng cho 128 cửa hàng bán lẻ, với tổng nguồn cung khoảng 15.000 m3/ngày.

Để chủ động trong mọi tình huống, Sở Công Thương thành phố đề nghị các cửa hàng kinh doanh xăng dầu không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong hệ thống phân phối; đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phù hợp nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ cho các cửa hàng bán lẻ.

Các doanh nghiệp phân phối cũng được khuyến khích tăng cường chia sẻ nguồn cung xăng dầu trong hệ thống, có phương án phân bổ nguồn hàng hợp lý để duy trì hoạt động ổn định của các đại lý và cửa hàng bán lẻ.

Ngoài ra, Sở Công Thương TP. Huế đề nghị UBND các phường, xã tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn; kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường như bán hạn chế, tạm ngừng bán hoặc có biểu hiện găm hàng.

Theo ngành chức năng, việc kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn ra đúng quy định, không để xảy ra tình trạng bán nhỏ giọt, gây ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Ngọc Văn
