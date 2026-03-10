Chủ tịch Hà Nội đề nghị người dân tránh lo lắng, tích trữ xăng dầu không cần thiết

TPO - Chủ tịch Hà Nội đề nghị người dân bình tĩnh, tin tưởng vào các giải pháp điều hành của Chính phủ và thành phố, tránh tâm lý lo lắng, tích trữ xăng dầu không cần thiết.

Đổ xô mua xăng dầu do tâm lý lo ngại

Sáng 10/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội.

Thông tin tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, trước những biến động địa chính trị tại khu vực Trung Đông từ cuối tháng 2/2026, thị trường năng lượng toàn cầu đã có nhiều biến động mạnh, tác động trực tiếp đến giá xăng dầu trong nước.

Từ ngày 6 đến 8/3, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt ở khu vực nội đô, ghi nhận lượng phương tiện đến mua nhiên liệu tăng đột biến. Một số cửa hàng phải tạm dừng bán hàng do chưa kịp bổ sung nguồn.

Chủ tịch Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đình Hiệp

Đến ngày 9/3, tình hình đã dần ổn định. Lượng phương tiện mua xăng trở lại mức bình thường, đa số cửa hàng hoạt động ổn định và chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá. Nhiều cửa hàng trước đó thiếu nguồn cục bộ đã được bổ sung hàng và mở cửa trở lại phục vụ người dân.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, tình trạng người dân đổ xô mua xăng dầu trong những ngày đầu tháng 3 chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại và xu hướng tích trữ, chứ chưa phản ánh đúng nhu cầu tiêu dùng thực tế. Việc tích trữ xăng dầu trong can, thùng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp chính quyền cơ sở kiểm tra, xử lý tình trạng bán xăng dầu bằng chai lọ quanh các khu vực cửa hàng.

Ông Võ Nguyên Phong cho biết, để bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường, Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời. Đối với Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành các văn bản triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, hạn chế tác động của giá xăng dầu đến mục tiêu tăng trưởng và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bảo đảm nhu cầu của người dân, tránh tình trạng thiếu hụt cục bộ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh sản xuất, triển khai nhiều dự án đầu tư và công trình xây dựng trọng điểm, việc giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng rõ rệt đến chi phí sản xuất, vận tải và tiến độ thi công các dự án. Nhiều doanh nghiệp phản ánh khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nhiên liệu phục vụ hoạt động vận tải, logistics cũng như vận hành máy móc, thiết bị thi công.

Do đó, Thành phố đã chủ động chỉ đạo Sở Công Thương cùng các sở, ngành liên quan phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn nỗ lực bảo đảm nguồn cung phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do tình hình kéo dài, tại một số thời điểm và khu vực đã xuất hiện tình trạng nguồn cung hạn chế, ảnh hưởng đến một số công trình, dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung, trong đó ưu tiên phân bổ xăng dầu cho các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế.

Cụ thể, ưu tiên trước hết cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thi công các công trình xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm của thành phố. Những phương tiện, máy móc phục vụ thi công như xe vận tải, máy đào, máy xúc và thiết bị chuyên dụng phải được bảo đảm nhiên liệu để các công trình duy trì tiến độ.

Cùng với đó, thành phố yêu cầu bảo đảm nguồn nhiên liệu cho hệ thống vận tải công cộng, bao gồm xe buýt, taxi và các phương tiện vận chuyển hành khách, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân. Tiếp đó là bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân, đồng thời có cơ chế phân bổ hợp lý để tránh tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính và kinh tế của cả nước, vì vậy việc bảo đảm nguồn năng lượng cho Thủ đô là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thành phố sẽ chủ động làm việc với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu để ưu tiên nguồn cung cho Hà Nội trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Đối với chính quyền các xã, phường, ông Thắng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, tin tưởng vào các giải pháp điều hành của Chính phủ và thành phố, tránh tâm lý lo lắng, tích trữ xăng dầu không cần thiết. Các địa phương cũng cần phối hợp với các sở, ngành xây dựng phương án phân bổ nhiên liệu hợp lý, ưu tiên cho hoạt động sản xuất, đầu tư và xây dựng trên địa bàn.