Hà Nội đổi tên các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Thanh Hiếu
TPO - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh tên gọi các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Sở NN&MT Hà Nội).

Theo đó, tên gọi các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sau khi điều chỉnh như sau:

TT
Tên Chi nhánh trước điều chỉnh
Tên Chi nhánh sau điều chỉnh
Tên rút gọn (phục vụ việc đăng ký, khắc đổi dấu)
1
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa
Chi nhánh Khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa
2
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Hai Bà Trưng
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hai Bà Trưng
Chi nhánh Hai Bà Trưng
3
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Hoàng Mai
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoàng Mai
Chi nhánh Hoàng Mai
4
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Thanh Xuân
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Xuân
Chi nhánh Thanh Xuân
5
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Cầu Giấy
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cầu Giấy
Chi nhánh Cầu Giấy
6
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Nam Từ Liêm
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nam Từ Liêm
Chi nhánh Nam Từ Liêm
7
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Bắc Từ Liêm
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Từ Liêm
Chi nhánh Bắc Từ Liêm
8
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Hà Đông
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Đông
Chi nhánh Hà Đông
9
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Tây Hồ
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tây Hồ
Chi nhánh Tây Hồ
10
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Long Biên
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Long Biên
Chi nhánh Long Biên
11
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Trì
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Trì
Chi nhánh Thanh Trì
12
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thường Tín
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thường Tín
Chi nhánh Thường Tín
13
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Phú Xuyên
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phú Xuyên
Chi nhánh Phú Xuyên
14
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Hoài Đức
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoài Đức
Chi nhánh Hoài Đức
15
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Đan Phượng
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đan Phượng
Chi nhánh Đan Phượng
16
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Phúc Thọ
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phúc Thọ
Chi nhánh Phúc Thọ
17
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thị xã Sơn Tây
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sơn Tây
Chi nhánh Sơn Tây
18
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Ba Vì
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ba Vì
Chi nhánh Ba Vì
19
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Đông Anh
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đông Anh
Chi nhánh Đông Anh
20
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Mê Linh
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Mê Linh
Chi nhánh Mê Linh
21
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Sóc Sơn
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sóc Sơn
Chi nhánh Sóc Sơn
22
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thạch Thất
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thạch Thất
Chi nhánh Thạch Thất
23
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Quốc Oai
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quốc Oai
Chi nhánh Quốc Oai
24
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Gia Lâm
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Gia Lâm
Chi nhánh Gia Lâm
25
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Oai
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Oai
Chi nhánh Thanh Oai
26
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Chương Mỹ
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Chương Mỹ
Chi nhánh Chương Mỹ
27
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Ứng Hoà
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ứng Hoà
Chi nhánh Ứng Hoà
28
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Mỹ Đức
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Mỹ Đức
Chi nhánh Mỹ Đức

Theo Nghị định 102/2024/NĐ-CP, Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

Văn phòng có chức năng thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước khác về đất đai trên địa bàn cấp tỉnh.

Thanh Hiếu
