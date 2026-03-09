Licogi 18 Riverside chính thức mở bán giai đoạn 2: Vị trí 'trái tim' của siêu đô thị bên sông

Hơn nửa năm sau sáp nhập, khu vực Tây Hải Phòng đang nổi lên như cực tăng trưởng mới với hạ tầng kết nối bứt tốc đi cùng dòng vốn đầu tư mạnh mẽ đưa thị trường bất động sản khu vực vào chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, KĐT Licogi 18 Riverside sau thành công với giai đoạn 1 đã chính thức mở bán giai đoạn 2, hứa hẹn trở thành tâm điểm đầu tư hot bậc nhất năm 2026.

Tây Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, bất động sản bước vào chu kỳ mới

Bước sang năm 2026, câu chuyện sáp nhập tỉnh không còn dừng ở định hướng chính sách mà đã tác động rõ rệt tới dòng chảy kinh tế – đầu tư khu vực phía Bắc. Trong cấu trúc phát triển mới, Khu vực Hải Dương cũ - Tây Hải Phòng hiện tại được xem là vùng đệm chiến lược, giữ vai trò giãn dân, phát triển công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ cho quá trình hình thành một “siêu thành phố cảng” trong tương lai gần.

Hải Phòng – Hải Dương sau sáp nhập mở ra loạt không gian phát triển mới

Sở hữu vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, khu vực này đang chuyển mình từ phát triển công nghiệp thuần túy sang phát triển đô thị dịch vụ cao cấp. Bên cạnh đó, khu vực được hưởng lợi từ các tuyến quốc lộ huyết mạch như Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Quốc lộ 5, Quốc lộ 37, các tuyến vành đai và cầu vượt sông liên tục được nâng cấp, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ tới Trung tâm Chính trị – Hành chính Hải Phòng chỉ trong khoảng 30–40 phút và tới Hà Nội chỉ khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Hạ tầng kết nối đã “xóa nhòa” ranh giới hành chính tách biệt, tạo bệ phóng thuận lợi cho bất động sản khu vực tăng tốc.

Thực tế cho thấy, giá trị bất động sản tại trung tâm Tây Hải Phòng đã có sự tăng trưởng ổn định từ 15% - 25%/năm. Dòng tiền từ các nhà đầu tư sành sỏi tại Hà Nội và Hải Phòng đang đổ dồn về đây để tìm kiếm những quỹ đất có vị trí ven sông, pháp lý minh bạch – nơi vốn được coi là "hàng hiếm" trong bối cảnh quỹ đất nội đô đang dần cạn kiệt.

Nắm bắt được bước chuyển mình của thị trường, Khu đô thị Licogi 18 Riverside đã gây tiếng vang lớn ngay khi ra mắt thành công giai đoạn 1 với tỷ lệ hấp thụ ấn tượng. Toàn bộ giỏ hàng đã nhanh chóng tìm được chủ nhân nhờ quy hoạch bài bản và tiến độ thi công thần tốc. Tiếp nối thành công đó, việc chính thức mở bán giai đoạn 2 được xem là bước ngoặt quyết định, mang đến những sản phẩm cao cấp nhất nằm tại vị trí lõi trung tâm đẹp nhất của toàn dự án.

Giải mã sức hút Licogi18 Riverside giai đoạn 2 - “Trái tim” siêu đô thị bên sông

Vị thế độc tôn ôm trọn cầu Hàn của Licogi18 Riverside

Sau lời chào sân đầy ấn tượng với giai đoạn 1, thì giai đoạn 2 chính là "át chủ bài" hội tụ những giá trị tinh hoa nhất. Với sự nâng cấp mạnh mẽ về vị trí và đa dạng về loại hình, quỹ hàng giai đoạn này chính là cơ hội vàng để những nhà đầu tư thông thái sở hữu những sản phẩm "hoa hậu" – nơi mỗi mét vuông đều được thiết kế để phục vụ phong cách sống đa cảm xúc.

Điểm đắt giá nhất của giai đoạn 2 nằm ở vị trí bao trọn chân cầu sông Hàn, dẫn thẳng ra đại lộ Ngô Quyền và kết nối trực tiếp với đường Vành đai 1 sầm uất. Đây không chỉ là một dự án bất động sản, mà là một nút giao kinh tế chiến lược. Chỉ mất vài phút, cư dân có thể tiếp cận trung tâm hành chính hay các KCN trọng điểm của khu vực. Sự thuận tiện về giao thương chính là bảo chứng cho dòng lợi nhuận bền vững từ việc kinh doanh và cho thuê tại những dãy nhà phố thương mại

Không chỉ dừng lại ở lợi thế kết nối, Licogi 18 Riverside giai đoạn 2 còn chinh phục giới đầu tư bởi những ưu thế "độc bản" khi nằm ven mặt sông Thái Bình thơ mộng, đem lại tầm nhìn panorama tươi mát cùng giá trị phong thủy "tọa sơn hướng thủy" cực thịnh. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng cạn kiệt, việc sở hữu một "lá phổi xanh" khổng lồ ngay thềm nhà là một đặc quyền xa xỉ. Tại đây, mỗi căn villa không chỉ là một tài sản, mà là một chốn đi về tĩnh lặng, giúp chủ nhân tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. View sông tự tại kết hợp cùng không gian xanh mát tạo nên một phong cách sống nghỉ dưỡng ngay giữa lòng phố thị phồn vinh.

Hệ thống hạ tầng cơ bản của giai đoạn 2 đã được hoàn thiện

Để hiện thực hóa phong cách sống đa chiều ấy, giỏ hàng đợt 2 bùng nổ với sự linh hoạt tối đa, đáp ứng trọn vẹn mọi kế hoạch tài chính của khách hàng. Từ những lô đất nền có vị trí đắc địa được "may đo" theo nhu cầu, đến các căn biệt thự bề thế mặt sông với diện tích đa dạng, tất cả đều sở hữu tầm nhìn đắt giá và không gian khoáng đạt.

Xét về khía cạnh đầu tư, dự án sở hữu lợi thế pháp lý với sổ đỏ từng lô – "bảo hiểm" cao nhất cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động. Hạ tầng giai đoạn 2 được đầu tư tỉ mỉ với hệ thống điện ngầm hóa toàn bộ, mặt đường nội khu rộng rãi đáp ứng tiêu chuẩn của những khu đô thị kiểu mẫu. Đây là nền tảng vững chắc để các dòng sản phẩm từ nhà phố đến biệt thự phát huy tối đa công năng, vừa là nơi an cư đẳng cấp, vừa là tài sản tích lũy có biên độ tăng giá vượt trội theo đà phát triển của trục hạ tầng Đông - Tây.

Sự kết hợp giữa vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" đã biến Licogi 18 Riverside giai đoạn 2 thành một biểu tượng mới của sự thịnh vượng. Đây không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần, mà còn là một di sản truyền đời với giá trị gia tăng bền vững, là lời giải cho bài toán đầu tư an toàn và hiệu quả trong chu kỳ tăng trưởng mới của khu vực.

