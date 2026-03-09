Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thiết kế tinh tế của căn hộ 76m2 của gia chủ trẻ

Thúy Hiền
TPO - Công trình là một căn hộ 2 phòng ngủ nhỏ xinh nhưng đầy ắp cảm xúc, được thiết kế tinh tế để biến 76m2 trở thành một chốn an yên cho những ngày đầu độc lập của gia chủ trẻ.

Mọi góc nhỏ trong nhà đều được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu công năng, từ khu vực bếp gọn gàng đến không gian ngủ đầy ấm áp, khiến nơi này vừa tiện nghi vừa đầm ấm như một cái ôm nhẹ.

fb-img-1772958501342.jpg

Thiết kế tập trung chủ yếu cho các nhu cầu sinh hoạt đơn giản của gia chủ. Nội thất không quá cầu kỳ, phù hợp với ngân sách của gia chủ trẻ tuổi, nhưng mềm mại và giàu tính tự sự.

fb-img-1772958498245.jpg
fb-img-1772958513591.jpg
fb-img-1772958515537.jpg
fb-img-1772958507746.jpg

Màu be trung tính và ánh sáng gián tiếp tạo nên tổng thể mềm mại và cảm giác nhẹ nhàng cho không gian. Điểm nhấn của căn hộ là các bức tranh trang trí và các tấm rèm thú vị.

fb-img-1772958505632.jpg
fb-img-1772958509672.jpg
fb-img-1772958503555.jpg
Thúy Hiền
Luke Nguyen Lab
#căn hộ #thiết kế nội thất #phòng ngủ #không gian sống #tối ưu công năng #nội thất

