Hà Nội: Bốc thăm 474 thửa đất tái định cư phục vụ dự án xây dựng cầu Tứ Liên

TPO - UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) vừa ban hành quy chế bốc thăm tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu trên địa bàn phường. Có tổng cộng 474 thửa đất tái định cư phục vụ dự án được bố trí tại xã Vân Hà (nay là xã Thư Lâm, Hà Nội).

Theo UBND phường Hồng Hà, quỹ đất tái định cư phục vụ dự án được bố trí tại các khu đất thuộc xã Vân Hà (trước sắp xếp, nay là xã Thư Lâm, Hà Nội). Cụ thể, có tổng số 474 thửa đất tái định cư (diện tích từ khoảng 80 m2 đến 180 m2) được bố trí tại các khu: khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thư Lâm; khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất NO-17, NO-19 và khu tái định cư NO-20, NO-21 (cũng nằm trên địa bàn xã).

Cầu Tứ Liên đang triển khai xây dựng

Quy chế cũng quy định rõ việc ưu tiên bố trí vị trí thuận lợi đối với các hộ gia đình sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ và các trường hợp người có công với cách mạng.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được thông báo nhưng không tham gia bốc thăm, UBND phường sẽ lập biên bản và cử đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường bốc thăm thay.

UBND phường Hồng Hà giao Ban Quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức niêm yết công khai để người dân được biết và thực hiện.

Liên quan đến dự án này, UBND phường Hồng Hà cũng yêu cầu các hộ dân di dời cây cối hoa màu, tài sản và người ra khỏi khu vực đất do UBND phường quản lý tại khu vực bờ sông Hồng (giáp sông Con) để thực hiện dự án. Nếu người dân không chấp hành, UBND phường sẽ thực hiện tổ chức cưỡng chế di dời để thực hiện dự án theo quy định.