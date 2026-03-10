Tin mới vụ chung cư 36 tầng bị nứt ở TPHCM

TPO - Sau phản ánh của người dân về tình trạng nứt vỡ, nguy cơ không an toàn tại chung cư PVC-IC Diamond (còn gọi là chung cư Lapen Center, địa chỉ 33A đường 30/4, phường Tam Thắng), cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát hiện trạng đồng thời đưa ra phương án sửa chữa.

Chiều 9/3, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) công bố thông tin về kết luận giám định về tình trạng nứt vỡ kể trên.

Lãnh đạo UBND phường Tam Thắng (TPHCM) công bố thông tin tại cuộc họp chiều 9/3

Theo đó, căn cứ kết quả đo đạc, kiểm tra và khảo sát hiện trạng, Công ty CP khoa học công nghệ Bách Khoa TPHCM thuộc Trường Đại học Bách Khoa TPHCM - đơn vị kiểm định độc lập đưa ra nhận định: tại căn hộ 16.08 tầng 16 chung cư Lapen có độ võng sàn tại các ô sàn đều nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn; kết quả đo nghiêng tầng 16 và nghiêng tổng thể công trình đều nhỏ hơn giá trị cho phép; kết quả siêu âm, kiểm tra cốt thép và cáp ứng lực không phát hiện khuyết tật kết cấu; cường độ bê tông sàn đạt yêu cầu thiết kế… Do vậy, không có cơ sở cho thấy hư hỏng tường xuất phát từ suy giảm khả năng chịu lực hoặc sự cố kết cấu chính của sàn và công trình.

Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trạng và xét thời gian công trình đã đưa vào sử dụng, đơn vị kiểm định cũng đưa ra nguyên nhân hư hỏng cục bộ tường bao ngoài ở căn hộ 16.08 chủ yếu xuất phát từ biến dạng của kết cấu chính kết hợp với ảnh hưởng của nhiệt độ và điều kiện thời tiết.

Tình trạng nứt vỡ tại tầng 16 chung cư Lapen Center

Trong quá trình sử dụng, kết cấu chính của công trình phát sinh các biến dạng và thay đổi vị trí nhỏ (do lún, từ biến, co ngót bê tông, tác động tải trọng và gió). Sự không tương thích về biến dạng giữa khung chịu lực và tường xây dẫn đến phát sinh ứng suất kéo trong tường, gây nứt và phá hủy cục bộ.

Mặt khác, đơn vị tư vấn kiểm định cũng đề xuất các giải pháp khắc phục như: sử dụng gạch đất sét nung để xây lại mảng tường căn hộ 16.08; bổ sung 3 bổ trụ, 1 giằng ngang khoan cấy vào dầm, cột bằng ramset; gia cường sàn xung quanh các lỗ mở MEP…

Đối với tường bê tông liên kết cứng giữa cột chịu lực và lõi thang máy là hạng mục nằm trong phạm vi kết cấu sử dụng chung của tòa nhà chung cư. Việc tồn tại có thể ảnh hưởng đến quyền sử dụng chung của cư dân. Do đó, đơn vị tư vấn kiểm định cũng kiến nghị chủ đầu tư, ban quản trị chung cư xem xét phương án xử lý phù hợp.

Tại cuộc họp, UBND phường Tam Thắng đã yêu cầu chủ đầu tư gửi báo kết quả kiểm định và phương án khắc phục sự cố cho Sở Xây dựng TPHCM để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, thông tin kết quả kiểm định cho cư dân chung cư được biết.

Trước đó, vào tháng 7/2025, theo phản ánh của người dân, ngoài căn hộ 16.08 block A chung cư Lapen có vết nứt chân tường nằm giữa trục 4, trục 5 và trục G-H với mảng tường hở dài khoảng 4m, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 5 căn hộ khác xuất hiện các vết nứt ngang tường, gồm: 16.04, 16.05, 16. 06, 16.12B và 16.17. Ngay sau khi nhận được phản ánh sự việc, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực có nguy cơ mất an toàn, di dời hộ dân ở căn hộ 16.08, đồng thời kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình.