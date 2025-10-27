Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

Lập tổ xác minh phản ánh 'cò làm thủ tục' tại văn phòng Đăng ký đất đai ở Cà Mau

Tân Lộc
TPO - Trước phản ánh của người dân về tình trạng 'cò – tay trong' chuyên làm thủ tục nhanh tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Trần Văn Thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã thành lập tổ xác minh, làm rõ.

Ngày 27/10, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Cà Mau cho biết, đã quyết định thành lập Tổ xác minh nội dung phản ánh của người dân về tình trạng “cò – tay trong”, tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Trần Văn Thời.

tranh-chap-dat-dai-co-so-do.jpg
Ảnh minh hoạ.

“Phòng Pháp chế của sở sẽ tiến hành xác minh và báo cáo lãnh đạo sở xem xét, xử lý, chấn chỉnh theo quy định nếu có”, vị lãnh đạo Sở NN&MT Cà Mau thông tin.

Trước đó, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau cũng nhận được phản ánh về hiện tượng cò tay trong tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Trần Văn Thời. Theo phản ánh của người dân, tại chi nhánh này, một số hồ sơ được “ưu tiên đặc biệt” giải quyết trước quy định, trong khi hồ sơ của người dân phải chờ đợi kéo dài. Có hiện tượng cán bộ, nhân viên chi nhánh văn phòng thông đồng, làm “tay trong” cho các nhóm môi giới nhằm trục lợi.

Ngoài ra, một số đối tượng “cò” tự xưng có mối quan hệ thân thiết, thậm chí “được lãnh đạo chỉ đạo” để người dân tin tưởng, chấp nhận bỏ chi phí ngoài để được hỗ trợ làm hồ sơ đất đai.

Do đó, sau khi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau tiến hành xác minh và kiến nghị lãnh đạo Sở NN&MT lập tổ xác minh làm rõ vụ việc phản ánh trên.

Tân Lộc
