Người dân Hà Nội di chuyển bằng tàu điện, xe buýt để tiết kiệm chi phí

TPO - Trước những biến động của giá nhiên liệu, thay vì sử dụng phương tiện cá nhân, nhiều người dân Thủ đô chọn di chuyển phương tiện công cộng hoặc sử dụng các "phương tiện giao thông xanh" để tối ưu chi phí và bảo vệ môi trường.
Cảnh xếp hàng đông đúc tại các nhà ga.
“Lượng khách đi tàu điện, xe buýt tăng cao nên chúng tôi thường đứng gần các nhà ga để chờ khách”, một tài xế cho biết.
Tại nhiều điểm dừng chờ xe, người dân tập trung chờ xe khá đông, cho thấy nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng ngày càng tăng.