Người dân Hà Nội di chuyển bằng tàu điện, xe buýt để tiết kiệm chi phí

Đức Nguyễn

TPO - Trước những biến động của giá nhiên liệu, thay vì sử dụng phương tiện cá nhân, nhiều người dân Thủ đô chọn di chuyển phương tiện công cộng hoặc sử dụng các "phương tiện giao thông xanh" để tối ưu chi phí và bảo vệ môi trường.

VIDEO: Giá xăng tăng, nhiều người chọn đi làm bằng tàu điện trên cao và xe buýt.
tp-ddd39.jpg
Sau đợt điều chỉnh giá xăng dầu mạnh nhất từ đầu năm vào những ngày đầu tháng 3, nhiều người dân Thủ đô bắt đầu thay đổi phương tiện di chuyển để tối ưu hóa chi phí sinh hoạt.
tp-ddd32.jpg
Sáng 10/3, ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy các toa tàu điện trên cao luôn trong tình trạng kín chỗ. Nhiều hành khách chấp nhận đứng suốt lộ trình di chuyển khi lượng người sử dụng phương tiện này tăng cao đột biến.
tp-ddd25.jpg
“Thời gian đi tàu điện có thể chậm hơn xe máy, nhưng bù lại tránh được cảnh tắc đường và không phải lo mưa, nắng", anh Nguyễn Dũng (Láng Hạ, Hà Nội) chia sẻ.
tp-ddd35.jpg
Anh Khánh (Cầu Giấy) chọn tàu điện kết hợp xe đạp để đi làm. Anh nhận thấy lượng khách tăng mạnh gần đây khi người dân bắt đầu thắt chặt chi tiêu, từ bỏ xe cá nhân.
tp-ddd18.jpg
tp-ddd22.jpg
Cảnh xếp hàng đông đúc tại các nhà ga.
tp-ddd10.jpg
Bên dưới các nhà ga, đông đảo tài xế xe công nghệ túc trực để đón khách trung chuyển đến nơi làm việc.
tp-ddd8.jpg
tp-ddd7.jpg
“Lượng khách đi tàu điện, xe buýt tăng cao nên chúng tôi thường đứng gần các nhà ga để chờ khách”, một tài xế cho biết.
tp-ddd13.jpg
Bên cạnh tàu điện trên cao, xe buýt cũng ghi nhận lượng hành khách tăng lên rõ rệt.
tp-ddd3.jpg
tp-ddd6.jpg
Tại nhiều điểm dừng chờ xe, người dân tập trung chờ xe khá đông, cho thấy nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng ngày càng tăng.
tp-ddd37.jpg
Giá nhiên liệu có thể còn nhiều biến động, nhưng xu hướng lựa chọn phương tiện xanh và giao thông công cộng tại Hà Nội đang ngày càng rõ nét.
