Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Kiểm định tất cả chung cư cũ tại khu Kim Liên, Trung Tự và Khương Thượng

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong năm 2026, phường Kim Liên sẽ tiến hành kiểm định tất cả chung cư cũ thuộc khu Kim Liên, Trung Tự và Khương Thượng. Kết quả kiểm định sẽ là căn cứ pháp lý để lập quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

UBND phường Kim Liên vừa ban hành kế hoạch kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn trong năm 2026.

Theo kế hoạch, toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn phường Kim Liên sẽ được rà soát, kiểm định để xác định chính xác mức độ an toàn của công trình; từ đó phân loại các trường hợp chung cư cần sửa chữa, gia cố hoặc phải phá dỡ.

UBND phường Kim Liên cho rằng, kết quả kiểm định sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để lập quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

dji-0219-8811-6384.jpg
Các khu tập thể cũ trên địa bàn phường Kim Liên sẽ được kiểm định

Trước mắt, trong năm 2026, phường sẽ kiểm định các khu tập thể Kim Liên, Khương Thượng và Trung Tự.

Được biết, tại khu tập thể Kim Liên, Khương Thượng và Trung Tự có 85 tòa nhà sẽ được kiểm định. Trong đó, có 38 nhà tại khu Kim Liên, 29 nhà tại khu Trung Tự và 18 nhà tại khu Khương Thượng.

Các công trình này sẽ tiếp tục được đánh giá bổ sung về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và mức độ an toàn vận hành theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Kết quả kiểm định sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của phường và niêm yết tại các khu nhà để người dân theo dõi, giám sát.

Thanh Hiếu
#Nhà tập thể #Chung cư cũ #Khu tập thể Kim Liên #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục