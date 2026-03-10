Dự án mở rộng QL6 qua 3 phường Hà Nội: Nhiều đoạn vẫn ‘tê liệt’ vì vướng mặt bằng

Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 có chiều dài 21,7 km, bắt đầu từ nút giao Ba La (Hà Đông) - đến thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ cũ, nay là xã Xuân Mai). Dự án được khởi công tháng 12/2022 và có tiến độ hoàn thành năm 2027.

Theo Quyết định đầu tư, từ mặt cắt đường hiện có rộng 6 đến 10 mét, dự án sẽ mở rộng tuyến đường lên đến 60 mét, tương đương 4 - 6 làn xe, tổng mức đầu tư là hơn 8.100 tỷ đồng. Với tiến độ GPMB được thành phố Hà Nội giao cho chính quyền các địa phương hoàn thành trong các năm 2023 - 2024, sau đó kéo dài đến 2025, nhưng đến nay – đã tháng 3/2026 các địa phương vẫn chưa hoàn thành.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa có văn bản yêu cầu, UBND các phường Dương Nội, Kiến Hưng, Yên Nghĩa... hoàn thành dứt điểm công tác GPMB đối với diện tích đất nông nghiệp trong quý I/2026; hoàn thành toàn bộ công tác GPMB dự án (đất ở, đất khác) trên địa bàn trong quý II/2026.