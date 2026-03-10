Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dự án mở rộng QL6 qua 3 phường Hà Nội: Nhiều đoạn vẫn ‘tê liệt’ vì vướng mặt bằng

Anh Trọng

TPO - Dự án nâng cấp, mở rộng QL6 đoạn Ba La – Xuân Mai (Hà Nội) được đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) vào 31/12/2025, tuy nhiên đến quý I/2026, công tác GPMB vẫn chưa hoàn tất. Việc này khiến nhiều đoạn dự án chưa thể triển khai thi công, trong đó có đoạn đi qua ba phường nội đô là Yên Nghĩa, Dương Nội và Kiến Hưng.

tp-1.jpg
Dự án nâng cấp QL6 nhằm mở rộng tuyến đường từ 2 làn xe lên 6 làn xe (rộng khoảng 60 m), góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.
tp-11.jpg
Tuy nhiên, từ thời điểm khởi công đến nay, dự án đã trải qua hơn 3 năm triển khai, nhưng mới chỉ có đoạn đi qua các xã thuộc huyện Chương Mỹ cũ có mặt bằng để thi công; còn đoạn đi qua các phường nội đô như Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng vẫn đang "tê liệt" vì vướng mặt bằng.
tp-2.jpg
Đoạn dự án đi qua các phường từ Ba La đến cầu Mai Lĩnh dài gần 3 km, hiện công tác giải phóng mặt bằng chưa đồng bộ, còn nhiều vị trí dang dở.
tp-3.jpg
Tại đoạn qua phường Yên Nghĩa, dự án cần giải phóng khoảng 12,4 ha, chủ yếu là đất ở của 622 hộ gia đình, cá nhân. Ghi nhận hiện trường ngày 9/3 cho thấy mới chỉ các hộ dân tại khu vực nút giao với đường Vành đai 4 được giải tỏa.
tp-5.jpg
Các khu vực còn lại qua phường Yên Nghĩa và hai phường Dương Nội, Kiến Hưng việc giải tỏa chưa hoàn tất, nhiều nhà cửa và công trình vẫn nằm trong phạm vi dự án, khiến mặt đường QL6 hiện nay vẫn chỉ rộng khoảng 2 làn xe.
tp-6.jpg
Do lòng đường nhỏ hẹp, QL6 đoạn Ba La – Xuân Mai thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.
tp-7.jpg
Ngoài ra, do mặt đường QL6 lâu nay đang xuống cấp, nhiều vết nứt, ổ gà, ổ trâu nên thường xuyên bụi bặm và đọng nước.
tp-8.jpg
Dự án nâng cấp, mở rộng QL6 có tiến độ hoàn thành trong năm 2027, nhưng việc các phường, xã chậm hoàn thành GPMB đang khiến dự án có nguy cơ vỡ tiến độ, tăng vốn đầu tư do thi công kéo dài.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 có chiều dài 21,7 km, bắt đầu từ nút giao Ba La (Hà Đông) - đến thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ cũ, nay là xã Xuân Mai). Dự án được khởi công tháng 12/2022 và có tiến độ hoàn thành năm 2027.

Theo Quyết định đầu tư, từ mặt cắt đường hiện có rộng 6 đến 10 mét, dự án sẽ mở rộng tuyến đường lên đến 60 mét, tương đương 4 - 6 làn xe, tổng mức đầu tư là hơn 8.100 tỷ đồng. Với tiến độ GPMB được thành phố Hà Nội giao cho chính quyền các địa phương hoàn thành trong các năm 2023 - 2024, sau đó kéo dài đến 2025, nhưng đến nay – đã tháng 3/2026 các địa phương vẫn chưa hoàn thành.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa có văn bản yêu cầu, UBND các phường Dương Nội, Kiến Hưng, Yên Nghĩa... hoàn thành dứt điểm công tác GPMB đối với diện tích đất nông nghiệp trong quý I/2026; hoàn thành toàn bộ công tác GPMB dự án (đất ở, đất khác) trên địa bàn trong quý II/2026.

Anh Trọng
#Quốc lộ 6 #giao thông #ql6 #gpmb #yên nghĩa

