Hà Nội Dự án mở rộng Quốc lộ 1A lên 90 mét, đề xuất lùi điểm đầu từ Cửa Nam về nút giao Kim Liên - Xã Đàn

TPO - Dự án mở rộng Quốc lộ 1A lên 90 mét sẽ chủ yếu mở rộng về phía Tây. Cùng với đó, điểm đầu tuyến sẽ lùi về nút giao Kim Liên - Xã Đàn, thay vì khu vực Cửa Nam, tránh được việc phải GPMB nhiều công trình nhà cao tầng, trụ sở cơ quan.

Giảm 2,5 km QL1A đoạn đi trong nội đô phải GPMB

Trong báo cáo và thuyết minh về phương án tuyến và khả năng mở rộng tuyến đường QL1A đoạn từ nội thành đi nút giao Cầu Giẽ lên 90 mét, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (HUPI) và nhà đầu tư thống nhất vị trí, ranh giới tuyến, quy mô đầu tư và phương án mở rộng tuyến đường.

QL1A đoạn qua nút giao Kim Liên - Xã Đàn. Ảnh: Trọng Đảng

Tổng tuyến đường mở rộng theo hồ sơ đề xuất dự án mới nhất, dài 36,28km, thuộc địa phận các phường Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở và các xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, thành phố Hà Nội.

So với chủ trương thực hiện dự án đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua đầu năm nay, điểm đầu dự án đã được điều chỉnh từ khu vực Cửa Nam (theo tờ trình của UBND thành phố Hà Nội với HĐND đầu năm 2026) về nút giao Kim Liên - Xã Đàn.

Việc điều chỉnh này giúp giảm khoảng 2,5 km QL1A đoạn đi trong nội đô, tránh được việc phải GPMB nhiều công trình nhà cao tầng, trụ sở cơ quan. Đồng thời cũng giúp ba phường, gồm Văn Miếu, Cửa Nam, Hai Bà Trưng không nằm trong địa bàn phải thực hiện các bước chuẩn bị GPMB phục vụ dự án như trước đó.

Quy mô, cấp hạng đường được thiết kế, đầu tư, mở rộng 90m, cấp đường trục chính đô thị; vận tốc thiết kế 80km/h; tổng mức đầu tư dự án được tính toán sơ bộ khoảng 152.600 tỷ đồng, hình thức đầu tư BT.

Mở rộng chủ yếu về bên phải tuyến nhưng giữ lại BV Bạch Mai

Về nguyên tắc thiết kế tuyến đường mở rộng, HUPI đưa ra phương án, mở rộng chủ yếu về phía Tây (bên có tuyến đường sắt Quốc gia), tận dụng tối đa đường, đất lưu không, phần đất đường sắt sau cải dịch, đường gom (đường nội bộ); các tuyến hạ tầng kỹ thuật nói chung đã xây dựng dọc theo tuyến đường, tránh lãng phí; Ưu tiên tránh các công trình nhà cao tầng, các dự án đã xây dựng dọc theo tuyến đường; Ưu tiên tránh các khu đất, công trình: an ninh quốc phòng, di tích tôn giáo; trường hợp cần thiết cắt qua cần có ý kiến thống nhất của cơ quan có thẩm quyền.

QL1A đoạn từ Ba Đình đi hầm Kim Liên trong đó có đoạn đi qua hồ Ba Mẫu.

Từ nguyên tắc trên, phương án, vị trí tuyến được HUPI thống nhất với nhà đầu tư, đoạn từ Vành đai 1 đến Vành đai 2: Phương án tuyến đề xuất mặt cắt ngang mở rộng 90m, tránh cắt vào các công trình cao tầng hiện có như: khu khám bệnh của bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Tai mũi họng Trung ương; khu giảng đường của Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế quốc dân; tòa nhà cao tầng Hòa Phát (có công trình tầng hầm).

Đoạn từ Vành đai 2 đến vành đai 2,5 (hầm chui Kim Đồng): Phương án tuyến đề xuất mở rộng tránh cắt vào các công trình cao tầng hiện có như: Tòa nhà Agribank 194 Giải Phóng, dự án 360 Giải Phóng (có công trình tầng hầm).

Với đoạn từ Vành đai 2,5 đến cầu Văn Điển: Dự kiến mở 90m về phía Tây cắt vào ga Giáp Bát (sẽ di dời theo quy hoạch); đoạn đi qua khu vực hồ Linh Đàm sẽ hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu đất của chùa Pháp Vân, đình - chùa Tứ Ký, mở đường về phía Tây (cắt vào khu vực mặt nước của hồ Linh Đàm); các đoạn tuyến còn lại sẽ căn cứ vào chỉ giới đường đỏ phía Tây lấy trùng với chỉ giới đường gom đường sắt thuộc hồ sơ Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm.

Đoạn từ cầu Văn Điển đến nút giao đường 70: Phương án tuyến đường mở rộng khu vực phía Tây giáp sông Tô Lịch theo quy hoạch phân khu S5 được xác định là đất cây xanh và khu vực ga Văn Điển sẽ được di dời theo Quy hoạch, do đó đề xuất chỉ giới đường đỏ phía Đông giữ theo các hồ sơ chỉ giới và quy hoạch trước đây đã cấp.