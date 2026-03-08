Doanh nghiệp cắt chuyến, bỏ trung chuyển khách vì giá dầu tăng cao

TPO - Sáng 8/3, nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải xe khách liên tỉnh tại Hà Nội đã thông báo bỏ điểm trung chuyển đón, trả khách, cắt chuyến để giảm lỗ do giá dầu tăng đến gần 60% trong những ngày qua. Nhiều DN cho biết sang tuần sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá cước vận tải.

Nhà xe Sao Việt (Công ty TNHH Minh Thành Phát), nhà xe Việt Thanh (Công ty TNHH vận tải Việt Thanh), nhà xe Hà Sơn - Futa… cho biết vừa phải tạm thời dừng một số điểm trung chuyển hành khách, cắt bỏ bớt lượt chuyến trên dọc hành trình từ Hà Nội về các tỉnh. Mục đích của việc này để giảm chi phí đầu ra như vận hành, nhân công và sự khan hiếm, không đủ nguồn nhiên liệu là dầu diesel cung cấp cho phương tiện xe khách hoạt động tại một số khu vực.

Sự việc này xảy ra khi giá dầu ngày 7/3 tăng thêm 7.200 đồng/lít. Như vậy, tính cả hai đợt tăng trong 5 ngày qua, giá dầu đã tăng hơn 11.000 đồng/lít, so với thời điểm cuối tháng 2/2026 (có giá 19.200 đồng/lít) đến nay giá dầu đã tăng 57,2%; riêng giá dầu hỏa tăng thêm 15.600 đồng/lít, tăng 80,4% so với tháng 2.

Xe khách hoạt động tại một trong các bến xe tại Hà Nội.

Tại bến xe Mỹ Đình, nhà xe Sao Việt (chạy tuyến Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ…); nhà xe Việt Thanh (chạy tuyến Quảng Ninh…) đã yêu cầu đơn vị vận hành, điều tiết tại đây cắt giảm bớt các lượt, lốt xe đang được bố trí gần giờ xuất phát liền kề, hướng dẫn hành khách đặt vé ở những khung giờ chính với khoảng cách phù hợp nhằm giảm tần suất lượt xe chạy ra đường và trên xe ít khách.

Với nhà xe Futa - Hà Sơn chạy tuyến bến xe Nước Ngầm - các tỉnh miền Trung và miền Nam sáng nay có thông báo khách hàng về việc tạm dừng đón trả khách tại một số điểm trung chuyển trên dọc hành trình.

Các điểm dừng trung chuyển, đón trả khách được nhà xe Futa - Hà Sơn thông báo dừng bao gồm: Ninh Bình; Diễn Châu, Cửa Lò (Nghệ An); thành phố Huế…

Thông tin với PV Tiền Phong sáng nay về lý do đưa ra quyết định này, đại diện nhà xe Futa - Hà Sơn cho biết, sau khi giá xăng dầu tăng cao và nguồn nhiên liệu dầu tại một số khu vực chưa đủ cung ứng ra thị trường, Futa - Hà Sơn buộc phải tạm dừng hoạt động đón, trả khách tại các khu vực trên. Với các điểm trung chuyển khách tại các khu vực như Ninh Bình, Diễn Châu, Cửa Lò… đại diện nhà xe Futa - Hà Sơn cho biết, tạm dừng cả đón trả khách và hoạt động của văn phòng tại đây.

Đại diện nhà xe Việt Thanh cho biết, việc điều chỉnh cắt giảm lượt, chuyến để giảm chi phí đầu ra trong hoạt động vận tải xe khách chỉ là bước đi đối phó trước mắt, còn để giảm, cắt lỗ khi giá dầu tăng gần 60% thì để hoạt động được doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh giá vé, cước vận theo hướng tăng để bù chi phí.

Theo Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội Đỗ Văn Bằng, việc giá nhiên liệu tăng cao trong mấy ngày qua khiến DN vận tải phải điều chỉnh phương án hoạt động, thậm chí cắt giảm tần suất, điểm trung chuyển đón, trả khách là điều tất yếu.

“Trong 2 ngày qua, nhiều DN vận tải xe khách đã có ý kiến phản ánh đến Hiệp hội về khó khăn trong hoạt động khi giá xăng dầu tăng cao. Tuy nhiên, với quan điểm cần nghe ngóng thêm diễn biến của thị trường xăng dầu, chia sẻ với cộng đồng xã hội nên trong mấy ngày qua Hiệp hội đã có ý kiến với các DN vận tải không nên tăng ngay giá cước một cách tự phát, cục bộ, cần có thời gian tính toán mức tăng hợp lý” - ông Bằng nói.

Nhiều DN vận tải cho biết, sẽ phải tăng giá cước để bù chi phí xăng dầu.

Theo ông Bằng, ngày 7/3 giá nhiên liệu tiếp tục điều chỉnh tiếp tục tăng cao, đẩy giá dầu phục vụ cho hoạt động xe khách tăng đến gần 60% trong 5 ngày qua, khiến việc các DN vận tải cho biết, sẽ thực hiện tăng giá cước trong đầu tuần tới.

Ông Bằng kiến nghị, trước tình hình chiến sự thế giới còn diễn biến phức tạp, giá nhiên liệu sẽ còn biến động theo hướng phức tạp, cơ quan quản lý nhà nước nên sử dụng quỹ bình ổn. Cùng với đó, giảm giá nhập khẩu xăng dầu, thuế 10% cho các DN đầu mối, DN cung ứng xăng dầu. Mục tiêu của việc này là để giảm, kìm bớt sự tăng cao của giá nhiên liệu trong nước, giảm áp lực lên thị trường và khả năng chi trả của người dân.