Hé lộ nơi ở của giới siêu giàu giữa 'chảo lửa' Trung Đông

TPO - Lo ngại căng thẳng leo thang ở Trung Đông, giới siêu giàu ồ ạt tìm cách rời khỏi vùng Vịnh và chuyển tài sản khỏi khu vực này. Một số khác chọn "cố thủ" trong những căn hầm kiên cố, đầy đủ tiện nghi.

Dubai từ lâu đã là một trung tâm được các doanh nhân châu Á và gia đình giàu có quan tâm bởi những chính sách thông thoáng về thuế và cơ hội đầu tư vào bất động sản, cơ sở hạ tầng.

Lo ngại căng thẳng leo thang, giới siêu giàu ồ ạt tìm cách rời khỏi vùng Vịnh và chuyển tài sản khỏi khu vực này.

Luật sư tài sản tư nhân Ryan Lin có trụ sở tại Singapore cho biết, gần 10 khách hàng nắm giữ tài sản khoảng 50 triệu USD mỗi người đã liên hệ để chuyển khoản đầu tư về Singapore. "Dubai luôn là nơi hấp dẫn để đầu tư nhờ chính sách thuế nhưng có lẽ đó không còn là mối quan tâm hàng đầu của giới siêu giàu", một chuyên gia tài chính chia sẻ.

Hình ảnh “nơi trú ẩn an toàn” trong mắt giới đầu tư quốc tế của Dubai đang lung lay nghiêm trọng.

Grace Tang - Giám đốc điều hành của một quỹ đầu tư tư nhân - cho biết khách hàng của cô chủ yếu đến từ châu Á. Họ đang lo lắng, liên tục hỏi về việc chuyển tài sản sang Singapore.

Từng được xem là “hầm trú ẩn tài sản” của giới siêu giàu toàn cầu, Dubai suốt nhiều năm qua được xem là biểu tượng của sự xa hoa giữa Trung Đông đầy biến động. Đây không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi định cư và đầu tư hấp dẫn đối với giới tài phiệt châu Á, châu Âu và Mỹ, là “vùng đất bất khả xâm phạm” cho dòng tiền toàn cầu.

Dù vậy, Dhruba Jyoti Sengupta - Giám đốc điều hành của WRISE Private Middle East có trụ sở tại Dubai - cho biết nhiều khách hàng vẫn tự tin vào khả năng phục hồi lâu dài của UAE. Người này nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư toàn cầu đều có kinh nghiệm, họ sẽ đưa ra phân tích kỹ càng trước khi quyết định chuyển hướng dòng tiền.

Theo Samaa, Ngân hàng trung ương UAE tái khẳng định rằng các lĩnh vực tài chính và ngân hàng của quốc gia vẫn mạnh mẽ và ổn định. Công ty bảo hiểm và công ty tài chính hoạt động bình thường. Các nhà quản lý tài sản hàng đầu có trụ sở tại Singapore, bao gồm Ngân hàng Singapore và Tập đoàn DBS, cho biết khách hàng của họ vẫn tiếp cận thông tin về chiến sự một cách thận trọng.

Nếu không bay sang nước khác, một số gia đình giàu có ở Dubai chọn "cố thủ" trong hầm.

Giữa chiến sự, thủ đô Riyadh của Saudi Arabia trở thành điểm trung chuyển quan trọng cho những ai muốn rời Trung Đông an toàn. Thông thường, giá một chuyến bay tư nhân cho chặng ngắn từ Dubai tới Riyadh hoặc Doha dao động từ 15.000 USD đến 25.000 USD, chặng tới châu Âu khoảng 60.000 USD đến 100.000 USD. Với giới siêu giàu, rõ ràng con số này không phải vấn đề.

Ngoài nhóm lựa chọn "tháo chạy" bằng chuyên cơ, một nhóm người giàu khác đặt niềm tin vào các hầm trú ẩn, phòng an toàn. Theo Daily Mail, chi phí cho những hạng mục này có thể lên tới hàng triệu USD.

Một trong những căn hầm trú ẩn nổi tiếng nằm tại cung điện Zabeel, nơi ở của gia đình cầm quyền Al Maktoum. Khu phức hợp hoàng gia này được canh gác 24/7 bởi lực lượng vũ trang, có nhiều phòng an toàn công nghệ cao, kích hoạt chỉ bằng một nút bấm. Hệ thống điện độc lập tại đây đủ khả năng duy trì hoạt động trong nhiều tuần nếu xảy ra tình trạng phong tỏa.

Cựu danh thủ Rio Ferdinand (trái) và ngôi sao truyền hình kiêm doanh nhân Ebraheem Al Samadi (phải) khoe cuộc sống tiện nghi dưới hầm.

Ngôi sao truyền hình thực tế Ebraheem Al Samadi trong series Dubai Bling từng chia sẻ video từ phòng gym dưới lòng đất để trấn an người theo dõi rằng anh vẫn an toàn giữa bối cảnh bất ổn. Cựu danh thủ Rio Ferdinand và vợ là Kate Ferdinand cũng cho biết cả gia đình đã ở dưới tầng hầm sau một đêm đáng sợ, đồng thời tạm cho các con nghỉ học trong thời gian được gọi là "phong tỏa Dubai".

Doanh nhân Luisa Zissman cũng chia sẻ cùng gia đình nướng bánh và xem phim trong tầng hầm sau khi nghe thấy những tiếng nổ lớn trên bầu trời.

Ngọc Ánh
Daily Mail, Reuters
