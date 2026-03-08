Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Tháp Bà Ponagar - dấu ấn nghìn năm văn hóa Chăm giữa lòng Nha Trang

Phùng Quang - Hồ Nam

TPO - Với lịch sử hơn một nghìn năm, Tháp Bà Ponagar không chỉ mang giá trị văn hóa - tín ngưỡng mà còn là điểm đến thu hút du khách khi khám phá Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Video: Vẻ đẹp cổ kính của Tháp Bà Ponagar bên dòng sông Cái Nha Trang.
dji-0146.jpg
Nằm trên đồi Cù Lao bên bờ sông Cái, Tháp Bà Ponagar﻿ là một trong những di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của Nha Trang. Rất nhiều du khách quốc tế ấn tượng với công trình cổ kính, linh thiêng này. Tháp Bà Ponagar được xây dựng để thờ Po Ina Nagar, vị nữ thần được người Chăm tôn kính như “Mẹ xứ sở”. Theo truyền thuyết, bà là người đã tạo ra đất đai, cây cối và dạy con người nhiều nghề nghiệp như trồng lúa, dệt vải. Chính vì vậy, nữ thần được xem là người bảo hộ cho cuộc sống và mùa màng của cư dân trong vùng.
dji-0136.jpg
Công trình có lịch sử hơn một nghìn năm, được xây dựng từ thời Champa, mang đậm dấu ấn kiến trúc và tín ngưỡng của người Chăm﻿ cổ. Ngày nay, nơi đây không chỉ là điểm tham quan nổi tiếng mà còn là trung tâm tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương.
z7591852061788-6fc7663774c82c7687e5f63dffa808fa.jpg
Theo nhiều tài liệu lịch sử, quần thể tháp được xây dựng trong khoảng từ Thế kỷ VIII đến Thế kỷ XIII. Ban đầu, các công trình được dựng bằng gỗ, sau đó được thay thế bằng gạch nung và đá để đảm bảo độ bền theo thời gian. Trải qua hàng trăm năm cùng nhiều biến động lịch sử, một số tháp đã bị phá hủy, nhưng phần lớn kiến trúc chính vẫn còn tồn tại khá nguyên vẹn cho đến ngày nay.
dji-0141-2954.jpg
Hiện nay, quần thể còn bốn ngọn tháp chính, trong đó tháp lớn nhất cao khoảng 23m. Tháp được xây hoàn toàn bằng gạch đỏ, các viên gạch xếp khít với nhau mà hầu như không thấy dấu vết của chất kết dính. Đây được xem là một trong những bí ẩn kỹ thuật xây dựng của người Chăm cổ. Trên bề mặt tháp, nhiều phù điêu và tượng đá được chạm khắc tinh xảo, thể hiện các hình tượng thần linh và hoa văn đặc trưng của văn hóa Ấn Độ giáo.
tp-c_z7591852061790-d80a0ee32e0262632a68da5035fb89d1.jpg
Hằng năm, nơi đây diễn ra Lễ hội Tháp Bà Ponagar vào khoảng tháng 3 âm lịch. Đây là một trong những lễ hội dân gian lớn của khu vực miền Trung, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia các nghi thức truyền thống như dâng hương, múa bóng và hát văn. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa lâu đời của cộng đồng người Chăm và người Việt.
tp-c_z7591851588705-577c7fe28b11cbbac2dfdda49f858d4d.jpg
Ngày nay, Tháp Bà Ponagar là điểm đến quen thuộc của du khách khi ghé thăm Nha Trang﻿. Từ khu di tích, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn sông Cái uốn lượn và toàn cảnh phố biển.
tp-c_z7591851504916-29a1a4d4019dbcf2d71f34a309fedac0.jpg
Rất nhiều du khách quốc tế ấn tượng với công trình cổ kính, linh thiêng này.
tp-c_dji-0134.jpg
Trải qua hơn một thiên niên kỷ, Tháp Bà Ponagar vẫn đứng vững như một chứng nhân lịch sử, lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo của vương quốc Champa xưa. Không chỉ là di tích kiến trúc, nơi đây còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc của Nha Trang, góp phần làm phong phú thêm bản sắc du lịch của địa phương.

Phùng Quang - Hồ Nam
