Vị trí đặc biệt của ngôi tháp Chăm hơn nghìn năm tuổi tại Huế bị ngâm nước

TPO - Ngôi tháp Chăm hơn nghìn năm tuổi tại Huế vừa bị ngâm nước dài ngày do mưa lũ tọa lạc ở vị trí hết sức đặc biệt, nằm lọt sâu giữa đồi cát, thấp hơn mực nước biển và chỉ cách mép sóng hơn 100 m.
Vị trí tọa lạc của tháp cổ nằm sâu trong đồi cát cao 5-7 m, chỉ cách mép nước biển Phú Diên hơn 100 m.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng 10/11, khu vực quanh chân móng tháp và trong khuôn viên di tích vẫn còn ngập nước ở mức cạn, trong khi máy bơm tạm dừng hoạt động.
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế cũng cho biết.tháp Chăm Phú Diên đã xảy ra tình trạng ngập trước đây, đơn vị quản lý từng thuê máy bơm hút cạn nhưng sau đó nước lại tràn vào do tác động thủy triều. Thời gian tới, đơn vị phối hợp cơ quan chức năng mời chuyên gia khảo sát, đánh giá thực trạng để tính toán giải pháp chống ngập lâu dài cho công trình di tích quý giá này.