Xót xa tháp Chăm nghìn năm tuổi tại Huế bị ngâm nhiều ngày giữa nước lớn, dân lo sập đổ

“Trước đây tháp từng bị ngập, đơn vị quản lý thuê máy bơm hút cạn nước tại khu vực di tích, sau đó nước lại đầy trở lại. Chúng tôi sẽ mời chuyên gia nghiên cứu, tính toán giải pháp chống ngập lâu dài cho công trình, chứ để xảy ra tình trạng như vậy là không ổn!”, một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế thông tin.
