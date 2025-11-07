Xót xa tháp Chăm nghìn năm tuổi tại Huế bị ngâm nhiều ngày giữa nước lớn, dân lo sập đổ

TPO - Tháp Chăm Phú Diên - di tích hơn nghìn năm tuổi từng được xác lập Kỷ lục thế giới - bị ngâm nhiều ngày trong nước do mưa lớn liên tục tại Huế hơn 1 tuần qua. Dân địa phương lo nền móng gạch cổ ngập nước sẽ bị mục rữa, sụt lún, có thể sập đổ bất cứ lúc nào.