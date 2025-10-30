Vùng trũng phía Đông Gia Lai ngập nước, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TPO - Do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều khu vực ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai bị ngập, khiến hàng nghìn học sinh từ mầm non đến THCS phải tạm nghỉ học.

Từ ngày 28/10 đến nay, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa vừa đến mưa to, khiến mực nước các sông dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng ở vùng hạ lưu sông Kôn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tuy Phước Đông cho biết, ngày 30/10, mưa lớn cùng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư vùng thấp trũng trong xã.

Một số tuyến đường giao thông bị chia cắt, làm ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Một số khu dân cư thấp trũng trên địa bàn như: Tùng Giản, Kim Xuyên... bị ngập. Đặc biệt, một số thôn như: Lạc Điền, An Lợi, Kim Đông... có chỗ ngập sâu 1m.

Bên cạnh đó, mực nước dâng cao cũng gây ngập úng tại các điểm trường học từ 0,3 - 0,5 m. Trước tình hình đó, UBND xã đã kịp thời chỉ đạo các trường tạm dừng hoạt động giảng dạy, cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và nhân viên. Tổng số học sinh nghỉ học là 3.045 học sinh, từ cấp học từ mầm non đến THCS.

z7171189509947-b63f23dead55bbb8d8bc9a9ebae28109-4453.jpg
Một trường THCS trên địa bàn xã Tuy Phước Đông bị ngập nước.

Lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Đông cho biết, xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, dân quân, đoàn thể chủ động chốt chặn tại các vị trí ngập sâu, khu vực có dòng chảy mạnh, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Đồng thời, chỉ đạo các thôn, khu dân cư chủ động triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di dời vật nuôi, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

z7171188901518-3895d9f0cc3312276e36b9b963946471-1767.jpg
Trường Mầm non Phước Thắng ngập nước.

Sáng 30/10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai phát đi thông tin cảnh báo lũ trên hạ lưu sông Kôn. Theo đó, hiện nay mực nước lũ trên hạ lưu sông Kôn dao động ở mức trên báo động 1. Cảnh báo chiều nay (30/10), mực nước lũ hạ lưu sông Kôn tiếp tục dao động ở mức trên dưới báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu dân cư dọc theo sông.

Trương Định
