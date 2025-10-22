Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Bão chưa tới Huế đã ngập nặng, toàn bộ học sinh được nghỉ học

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và mưa lũ trên diện rộng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Huế đã thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học từ chiều 22 và trong ngày 23/10 để đảm bảo an toàn.

Theo Sở GD&ĐT TP Huế, nhằm chủ động ứng phó với mưa bão, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, đơn vị đã quyết định cho học sinh trên toàn địa bàn nghỉ học.

hs-nghi-hoc-17.jpg
Trường học vùng thấp trũng﻿ phường Hóa Châu chủ động cho học sinh nghỉ học từ sáng 22/10.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường, cơ sở giáo dục được yêu cầu tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống bão lũ, rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn trường lớp, thiết bị dạy học; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thông tin kịp thời đến phụ huynh, học sinh và chuẩn bị kế hoạch dạy bù khi thời tiết ổn định.

Trước đó, vào ngày 21/10, Sở GD&ĐT TP Huế cũng đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản, thiết bị và hồ sơ sổ sách, chủ động ứng phó với bão số 12.

hs-nghi-hoc-4.jpg
hs-nghi-hoc-1.jpg
hs-nghi-hoc-8.jpg
hs-nghi-hoc-9.jpg
Các trường học vùng thấp trũng phường Dương Nỗ chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn, kê kích vật dụng phòng tránh lũ, bão.

Trong sáng nay, do ảnh hưởng của mưa lớn và triều cường, nhiều khu vực thấp trũng tại TP Huế đã bị ngập cục bộ, khiến hàng nghìn học sinh phải nghỉ học trước khi có thông báo chính thức từ Sở GD&ĐT.

hs-nghi-hoc-15.jpg
Một góc khu hành chính phường Hóa Châu bị ngập lụt.﻿

Ghi nhận tại các xã, phường Quảng Điền, Hóa Châu, Đan Điền, Dương Nỗ, Thuận An… nước dâng nhanh, nhiều tuyến đường bị chia cắt cục bộ, giao thông đi lại khó khăn.

Riêng xã Quảng Điền đã có 1.291 học sinh của các trường mầm non Xuân Dương, Quảng Phước; tiểu học Quảng Phước 2, Quảng An 2 và THCS Nguyễn Hữu Dật phải tạm nghỉ học trong sáng nay. Tương tự, ở phường Hóa Châu, 10 trường học với 2.550 học sinh cũng cho nghỉ học do nước ngập sâu.

hs-nghi-hoc-6.jpg
hs-nghi-hoc-7.jpg
hs-nghi-hoc-12.jpg
hs-nghi-hoc-14.jpg
Bão 12 chưa tới, nhiều tuyến đường vùng thấp trũng tại Huế đã bị ngập do mưa lớn và triều cường.

Nhiều trường học tại phường Dương Nỗ đã khẩn trương di chuyển bàn ghế, thiết bị điện tử, vật gia dụng và đồ dùng dạy học lên nơi cao để giảm thiểu thiệt hại.

Đến trưa nay, một số tuyến đường qua các phường Hóa Châu như Tỉnh lộ 4, Tỉnh lộ 8B, Quốc lộ 49B và các tuyến liên tổ dân phố 12B, Minh Thanh, Thanh Hà, Vân Quật Thượng đã bị ngập từ 20 - 70cm, nhiều đoạn giao thông tạm thời bị chia cắt.

Ngọc Văn
#Bão số 12 #ứng phó #ngập lụt #học sinh nghỉ học #Sở GD&ĐT #phường Dương Nỗ #TP Huế #di chuyển tài sản #giảm thiểu thiệt hại #chia cắt #giao thông #Quốc lộ 49B

