Kinh tế

Google News

Nghệ An: Hoa, quà tặng 8/3 đua nhau xuống phố rồi ngóng khách

Thu Hiền

TPO - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều tuyến phố trung tâm ở Nghệ An xuất hiện nhiều gian hàng bày bán hoa tươi, quà tặng với mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên, lượng khách đến mua trực tiếp khá thưa thớt.

tp-24.jpg
Ghi nhận ngày 8/3 trên các tuyến phố trung tâm của tỉnh Nghệ An như Quang Trung, Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh), Lê Duẩn, Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh),…, nhiều điểm bán hoa, quà tặng﻿ được bài trí bắt mắt với đủ loại sản phẩm. Từ hoa tươi, hoa sáp đến các giỏ quà, hộp quà kết hợp trái cây đều được chuẩn bị khá công phu. Tuy vậy, không khí mua bán tại nhiều điểm khá trầm lắng, khách đến mua trực tiếp thưa thớt.
tp-10.jpg
tp-25.jpg
Theo ghi nhận, giá hoa tươi năm nay tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Hoa hồng - loại hoa được ưa chuộng nhất trong dịp 8/3 - hiện có giá từ 25.000 đến 50.000 đồng/bông, tùy màu sắc, chất lượng. Một số loại hoa nhập khẩu như tulip, baby, mẫu đơn có giá cao hơn, từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng cho một bó lớn.
tp-21-1.jpg
Chị Phan Thanh, chủ một điểm bán hoa trên đường Lê Duẩn (phường Trường Vinh) cho biết, giá hoa tăng chủ yếu do chi phí nhập hàng từ các nhà vườn tăng cao. “Cứ đến các dịp lễ thì giá hoa lại nhích lên. Năm nay giá nhập đã cao nên giá bán cũng phải tăng theo, trong khi sức mua lại không được như kỳ vọng, khách thưa thớt.﻿ Hy vọng chiều tối nay sẽ đông hơn”, chị Thanh chia sẻ.
tp-23.jpg
Bên cạnh hoa tươi, các loại hoa hồng sáp với nhiều kiểu dáng và màu sắc bắt mắt cũng được bày bán khá nhiều. Giá mỗi bó hoa loại này từ 100.000 đồng trở lên. Theo người bán, hoa sáp được nhiều khách lựa chọn bởi có thể trưng bày lâu, không lo héo hay hư hỏng, giá cả cũng phù hợp với nhiều đối tượng.
tp-3.jpg
tp-12.jpg
Lượng khách mua hoa, quà khá thưa thớt.
tp-19.jpg
tp-18.jpg
Nhiều cửa hàng còn thiết kế các giỏ, hộp quà kết hợp giữa hoa tươi và trái cây tạo sự mới lạ. Những giỏ quà này vừa mang giá trị tinh thần vừa có tính thiết thực nên được một số khách hàng quan tâm. “Tùy nhu cầu của khách mà chúng tôi thiết kế các giỏ quà với mức giá khác nhau. Những giỏ trái cây giá tiền triệu thường sử dụng trái cây cao cấp, nhập khẩu kết hợp cùng hoa tulip, mẫu đơn hoặc cẩm chướng ngoại. Còn phân khúc bình dân chủ yếu dùng hoa cẩm tú cầu kết hợp với nho, dâu… Sức mua năm nay có phần chậm hơn năm trước”, anh Hùng, chủ một cửa hàng trái cây nhập khẩu ở phường Thành Vinh cho hay.
tp-20.jpg
Trước thực tế khách đến mua trực tiếp giảm, nhiều cửa hàng đã đẩy mạnh bán hàng qua các nền tảng online như Facebook, Zalo… Đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi như miễn phí giao hàng, tặng thiệp chúc mừng hoặc thiết kế quà theo yêu cầu. “Lượng khách đặt hàng online tăng gấp đôi so với khách đến cửa hàng. Khách đặt online có thể thoải mái chọn mẫu và yêu cầu shop thiết kế theo ý muốn. Dịp này chúng tôi phải thuê thêm nhân viên tư vấn và chốt đơn”, chị Hoàng Thị Phượng, chủ một cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh) nói.
tp-6.jpg
Không chỉ hoa tươi, những năm gần đây, hoa lụa thiết kế cũng dần trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội.
tp-22.jpg
Điểm bán hoa, quà tặng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thành Vinh) vắng khách.
tp-15.jpg
tp-21.jpg
Những bó hoa, món quà nhỏ được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời chúc, sự quan tâm dành cho những người phụ nữ thân yêu trong ngày đặc biệt này. Dù thị trường quà tặng 8/3 năm nay khá phong phú và đa dạng, song theo nhiều tiểu thương, sức mua nhìn chung vẫn chưa đạt như kỳ vọng.
Thu Hiền
#hoa tươi #quà tặng #hoa sáp #8/3 #vắng khách #Nghệ An

