Nghệ An: Hoa, quà tặng 8/3 đua nhau xuống phố rồi ngóng khách

TPO - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều tuyến phố trung tâm ở Nghệ An xuất hiện nhiều gian hàng bày bán hoa tươi, quà tặng với mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên, lượng khách đến mua trực tiếp khá thưa thớt.
Theo ghi nhận, giá hoa tươi năm nay tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Hoa hồng - loại hoa được ưa chuộng nhất trong dịp 8/3 - hiện có giá từ 25.000 đến 50.000 đồng/bông, tùy màu sắc, chất lượng. Một số loại hoa nhập khẩu như tulip, baby, mẫu đơn có giá cao hơn, từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng cho một bó lớn.
Lượng khách mua hoa, quà khá thưa thớt.
Nhiều cửa hàng còn thiết kế các giỏ, hộp quà kết hợp giữa hoa tươi và trái cây tạo sự mới lạ. Những giỏ quà này vừa mang giá trị tinh thần vừa có tính thiết thực nên được một số khách hàng quan tâm. “Tùy nhu cầu của khách mà chúng tôi thiết kế các giỏ quà với mức giá khác nhau. Những giỏ trái cây giá tiền triệu thường sử dụng trái cây cao cấp, nhập khẩu kết hợp cùng hoa tulip, mẫu đơn hoặc cẩm chướng ngoại. Còn phân khúc bình dân chủ yếu dùng hoa cẩm tú cầu kết hợp với nho, dâu… Sức mua năm nay có phần chậm hơn năm trước”, anh Hùng, chủ một cửa hàng trái cây nhập khẩu ở phường Thành Vinh cho hay.
Những bó hoa, món quà nhỏ được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời chúc, sự quan tâm dành cho những người phụ nữ thân yêu trong ngày đặc biệt này. Dù thị trường quà tặng 8/3 năm nay khá phong phú và đa dạng, song theo nhiều tiểu thương, sức mua nhìn chung vẫn chưa đạt như kỳ vọng.