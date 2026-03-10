Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Điều chuyển Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội về công tác tại Văn phòng UBND TP

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định điều động ông Nguyễn Thế Công, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND Thành phố để tham gia Tổ chuyên gia tư vấn cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ngày 9/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký quyết định về việc điều động công chức đối với ông Nguyễn Thế Công, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thế Công (sinh ngày 22/6/1982), hiện là Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội, được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP Hà Nội để bố trí làm thành viên Tổ chuyên gia tư vấn Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Thế Công, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

Tổ chuyên gia tư vấn được thành lập theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 9/2/2026 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo thành phố trong các lĩnh vực quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Quyết định cũng nêu rõ, tiền lương và các khoản phụ cấp của ông Nguyễn Thế Công sẽ do đơn vị mới chi trả theo giấy thôi trả lương của đơn vị cũ và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị liên quan và ông Nguyễn Thế Công chịu trách nhiệm thi hành.

#Công tác cán bộ #Phó giám đốc sở Xây dựng #Nguyễn Thế Công #Điều chuyển cán bộ #Tổ chuyên gia tư vấn

