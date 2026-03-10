'Gõ cửa từng nhà, xuống từng thuyền' tuyên truyền ngư dân bầu cử

TPO - Công an các địa phương ở Thanh Hóa đến từng nhà, xuống từng thuyền để tuyên truyền, thông báo thời gian, địa điểm giúp ngư dân thường xuyên vươn khơi bám biển dài ngày chủ động thực hiện bầu cử.

Những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vạn Lộc (tỉnh Thanh Hóa) luôn có mặt tại các khu dân cư ven biển, cảng cá, bến neo đậu tàu thuyền để tuyên truyền, thông báo cho ngư dân về thời gian, địa điểm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sắp diễn ra.

Theo công an sở tại, xã Vạn Lộc có hơn 48.700 cử tri sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Là địa phương ven biển có số lượng lớn tàu cá hoạt động khai thác hải sản, nhiều tàu thường xuyên đánh bắt xa bờ, thời gian đi biển kéo dài từ vài ngày đến nhiều tuần, do đó việc bảo đảm để ngư dân thực hiện quyền bầu cử gặp không ít khó khăn.

Công an xã Tiên Trang hướng dẫn cho ngư dân đăng ký bỏ phiếu nơi khác đúng với luật bầu cử.

Trước tình hình đó, Công an xã Vạn Lộc đã phối hợp với các ban, ngành và các tổ bầu cử tiến hành rà soát, cập nhật danh sách cử tri là ngư dân thường xuyên đi biển; đồng thời, nắm số lượng tàu thuyền, thời gian ra khơi, cập bến của từng phương tiện để tuyên truyền, thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như các quy định liên quan để ngư dân sắp xếp thời gian tham gia bầu cử.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Lương - Phó Trưởng Công an xã Vạn Lộc, cho biết, đối với địa bàn ven biển như Vạn Lộc, nhiều ngư dân thường xuyên vươn khơi dài ngày nên việc bảo đảm quyền bầu cử cho người dân là rất quan trọng.

“Lực lượng cảnh sát khu vực được chỉ đạo phối hợp với lực lượng an ninh, Bộ đội biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể rà soát, nắm chắc tình hình tàu thuyền, tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ tàu và ngư dân sắp xếp thời gian trở về địa phương tham gia bỏ phiếu. Công an xã cũng triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình”, thiếu tá Lương thông tin.

Công an tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Tại xã Tiên Trang, công an địa phương cũng chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, hướng dẫn người dân trên địa bàn đảm bảo quyền bầu cử sắp tới. Là xã có gần 400 phương tiện tàu thuyền đánh bắt cá, trong đó có nhiều tàu cá thường xuyên hoạt động dài ngày hoặc làm việc tại các địa phương khác vào thời điểm bầu cử, lực lượng công an xã đã phối hợp với các tổ bầu cử liên lạc và trực tiếp hướng dẫn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận để được tham gia bỏ phiếu tại nơi đang làm việc hoặc cập bến.

“Đối với những trường hợp ngư dân không thể trở về địa phương vào ngày bầu cử, đơn vị sẽ phối hợp với các tổ bầu cử hướng dẫn bà con thực hiện thủ tục đăng ký bỏ phiếu tại nơi khác theo quy định. Việc này vừa tạo điều kiện để ngư dân thực hiện quyền công dân của mình, vừa bảo đảm công tác quản lý danh sách cử tri chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật”, Trung tá Lê Anh Xuân, Trưởng Công an xã Tiên Trang cho hay.