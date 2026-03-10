Cử tri trẻ Lâm Đồng kỳ vọng đại biểu gần dân, lắng nghe thanh niên

TPO - Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiều cử tri trẻ tại Lâm Đồng bày tỏ kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ gần gũi hơn với cơ sở, lắng nghe tâm tư của thanh niên, từ đó có những chính sách thiết thực về việc làm, khởi nghiệp và cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ.

Là một giáo viên trẻ, anh Nguyễn Thanh Xuân - Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn trường THPT Phan Bội Châu, kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ có những quyết sách để đầu tư phát triển giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Đặc biệt quan tâm đến các trường, điểm trường khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đẩy mạnh việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội và kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo để giúp các bạn học sinh có đủ điều kiện để hoà mình vào dòng chảy chuyển đổi số toàn diện hiện nay

Cử tri trẻ mong muốn sẽ có những quyết sách phát triển giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, đặc biệt là vùng DTTS.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cho rằng: Mỗi lá phiếu là một viên gạch dựng xây, tôi và cử tri trẻ tỉnh nhà tự hào, sẵn sàng thể hiện trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung.

Hãy cùng lan tỏa khí thế tích cực, kêu gọi người thân, bạn bè tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng giờ; nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên; sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tiếng nói của Nhân dân. Những lá phiếu trách nhiệm hôm nay sẽ góp phần quyết định sự phát triển hùng cường của đất nước Việt Nam và quê hương Lâm Đồng ngày mai.

Trong khi đó, anh Nguyễn Trọng Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Đoàn viên thanh niên trên địa bàn đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc bầu cử. Tuổi trẻ mong muốn lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ và bản lĩnh, có khát vọng phát triển quê hương, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Anh Nguyễn Trọng Tùng

"Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ lắng nghe tiếng nói của thanh niên, quan tâm nhiều hơn đến chính sách việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tạo thêm không gian, cơ chế để thanh niên được tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng và giám sát thực thi chính sách", anh Tùng chia sẻ.

Anh Y A Rôn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Thuận An, kỳ vọng: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, có tâm, có tầm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Anh Y A Rôn.

Anh Y A Rôn mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh niên DTTS, vùng khó khăn và yếu thế, thông qua các chính sách hỗ trợ học tập, đào tạo nghề, việc làm và khởi nghiệp.

"Thanh niên tin rằng lá phiếu hôm nay không chỉ chọn người đại diện cho Nhân dân, mà còn mở ra cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ. Tuổi trẻ mong được tạo điều kiện học tập, lập thân, lập nghiệp và sẵn sàng phát huy tinh thần xung kích, lan tỏa ý nghĩa ngày hội bầu cử đến cộng đồng", Y A Rôn nhấn mạnh.