Cử tri trẻ sẵn sàng cho ngày hội non sông Việt Nam

TPO - Chương trình “Sẵn sàng tuổi 18” tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thu hút giới trẻ tại TPHCM.

Chiều 9/3, tại Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ (phường Tân Uyên), Thành Đoàn TPHCM tổ chức Chương trình “Sẵn sàng tuổi 18” tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

649120884-1260649366253679-1604054459700528045-n.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao học bổng cho các em học sinh.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tham dự Chương trình và trao tặng 20 suất học bổng cho các bạn đoàn viên, học sinh vượt khó trong học tập tại Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.

Chương trình mang đến nhiều nội dung sinh động như tiểu phẩm tuyên truyền về Luật Bầu cử, các hoạt động giao lưu, chia sẻ, giúp các bạn đoàn viên, học sinh – đặc biệt là những cử tri lần đầu tiên tham gia bầu cử – hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Ngày bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc.

649121192-1260649079587041-7381802243959032768-n.jpg
Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng.

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn góp phần trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức chính trị và bồi dưỡng ý thức trách nhiệm công dân cho đoàn viên, thanh niên, học sinh Thành phố; từ đó chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội lớn của toàn dân vào ngày 15/3 sắp tới.

649126433-1260649406253675-137101735242815098-n.jpg
650126025-1260649852920297-1934283872782378930-n.jpg
649242226-1260649072920375-243952930564372982-n.jpg
Đoàn viên, học sinh tham gia chương trình “Sẵn sàng tuổi 18” tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Hương Chi
#bầu cử #giới trẻ #TPHCM #quyền công dân #Luật Bầu cử #ngày hội #đoàn viên

