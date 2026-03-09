Tuổi trẻ Công an Nghệ An ra quân cao điểm Tháng Thanh niên 2026

TPO - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 với chủ đề “Thanh Xuân Xanh”, Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ ra quân Ngày cao điểm Tháng Thanh niên năm 2026.

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an, sáng 9/3, Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tổ chức ra quân Ngày cao điểm Tháng Thanh niên trong Tuổi trẻ Công an Nghệ An năm 2026.

Tham dự Lễ ra quân có Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ ra quân.

Tháng Thanh niên năm 2026 triển khai với chủ đề “Thanh Xuân Xanh”, toàn Đoàn nỗ lực phấn đấu, xung kích, tiên phong đảm nhận, thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của Công an tỉnh, đồng thời đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, thể hiện tính xung kích, đi đầu của lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đề nghị đoàn viên, thanh niên không ngừng tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và niềm tự hào về truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ phong trào “Thanh niên Công an xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, vì cộng đồng, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với Nhân dân; tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong công tác công an…

Nghi thức trao cờ phát động.

Tại buổi lễ phát động, Đại tá Trần Hồng Quang kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2026, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên triển khai đồng loạt những phần việc ý nghĩa như: Tổ chức hiến máu tình nguyện, thu 200 đơn vị máu bổ sung nguồn máu dự trữ của tỉnh; tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng, chống đuối nước; tặng quà học sinh nghèo vượt khó học giỏi; trao 800 suất cơm tặng bệnh nhân nghèo; phối hợp tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện.



Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho học sinh.