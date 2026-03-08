Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Niềm vinh dự lần đầu làm cử tri

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong không khí náo nức của ngày hội toàn dân – bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, những người trẻ tại Hưng Yên không chỉ tham gia với tư cách cử tri mà còn là lực lượng xung kích, mang hơi thở công nghệ và nhiệt huyết thanh xuân vào từng phần việc hỗ trợ bầu cử.

Lá phiếu tuổi 23 và niềm vinh dự lần đầu

Với Vũ Tuấn Nam (SN 2003), Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện (TNTN) hỗ trợ bầu cử phường Thái Bình (tỉnh Hưng Yên), ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sắp tới có ý nghĩa thật đặc biệt. Cách đây 5 năm, Tuấn Nam từng là một tình nguyện viên năng nổ, nhưng chưa đủ tuổi trở thành cử tri đi bầu.

tienphong-tuannam.jpg
Vũ Tuấn Nam sẽ lần đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri. Ảnh: NVCC

“Tôi sinh tháng 6/2003, nên kỳ bầu cử năm 2021 tôi chưa đủ tuổi để cầm thẻ cử tri. Năm nay, không chỉ là lần thứ hai tham gia hỗ trợ, mà là lần đầu tiên tôi được trực tiếp cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình”, Tuấn Nam bộc bạch.

Giữ vai trò “thủ lĩnh” của hơn 20 đoàn viên, sinh viên và người trẻ đã đi làm, Tuấn Nam cùng đồng đội tham gia hỗ trợ nhiều phần việc, từ tuyên truyền lưu động, dọn dẹp vệ sinh khu vực bỏ phiếu đến hướng dẫn cử tri quy trình bầu cử.

Đội của Nam còn sẵn sàng phương án mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cho những cử tri cao tuổi, ốm đau.

Tuấn Nam chia sẻ, địa bàn phường Thái Bình dân cư đông, đối tượng cử tri đa dạng nên công tác tuyên truyền được đội thực hiện rất kỹ lưỡng, chu đáo. Việc góp sức trẻ vào thành công của “ngày hội non sông” chính là một trải nghiệm trưởng thành đầy ý nghĩa.

tienphong-thaibinh.jpg
tienphong-thaibinh2.jpg
Tình nguyện viên phường Thái Bình tham gia tuyên truyền và chuẩn bị công tác bầu cử. Ảnh: NVCC

Ứng dụng AI và tâm thế mới của thủ lĩnh trẻ

Tại phường Phố Hiến, không khí tình nguyện hỗ trợ chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng rộn ràng với sự điều hành của Hoàng Phương Nam (SN 1997) – Phó Bí thư Đoàn phường. Bầu cử Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là lần thứ 3 Hoàng Nam thực hiện quyền cử tri và lần thứ hai tham gia công tác tình nguyện hỗ trợ công tác bầu cử.

Đội của Hoàng Nam với 146 thành viên, chia thành 6 tổ nhỏ tỏa đi khắp 22 tổ bầu cử trên địa bàn phường. Với dân số khoảng 68.000 người, áp lực tuyên truyền là không hề nhỏ. Tuy nhiên, sức trẻ và tư duy nhạy bén đã giúp tuổi trẻ Phố Hiến vượt qua khó khăn.

tienphong-phohien.jpg
Tình nguyện viên phường Phố Hiến triển khai các hoạt động tuyên truyền, chuẩn bị công tác bầu cử. Ảnh: NVCC

Điểm nhấn ấn tượng nhất là việc Đoàn phường đã tận dụng tối đa trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các hình ảnh, video tuyên truyền. Những clip AI sinh động, bắt mắt về quyền và nghĩa vụ công dân được đăng tải trên fanpage “Tuổi trẻ Phố Hiến” đã thu hút hàng ngàn lượt xem, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ.

Lần bầu cử này rất đặc biệt vì sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không còn HĐND cấp huyện. Quy mô và tâm thế của cử tri vì thế cũng thay đổi, trách nhiệm và kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn người có đức, có tài", Hoàng Phương Nam chia sẻ.

868 đội thanh niên xung kích hỗ trợ bầu cử

Theo thông tin từ Tỉnh Đoàn Hưng Yên, thực hiện chỉ đạo về việc chủ động tham gia phục vụ bầu cử, toàn tỉnh đã thành lập được 868 đội hình thanh niên xung kích.

Màu áo xanh tình nguyện hiện diện ở nhiều khâu, từ hỗ trợ hội nghị tiếp xúc cử tri, rà soát niêm yết danh sách đến trang trí khu vực bỏ phiếu và đảm bảo an ninh trật tự. Những “hành lang xanh” được thiết lập để hướng dẫn cử tri, những chuyến xe tuyên truyền lưu động vang vọng khắp các ngõ xóm góp phần đưa ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

tienphong-baucu-hungyen.jpg
Nhiều mô hình, hoạt động thanh niên Hưng Yên tham gia công tác tuyên truyền, chuẩn bị công tác bầu cử trên địa bàn. Ảnh: TĐHY
tienphong-baucu-hungyen3.jpg
tienphong-baucu-hungyen2.jpg
Xuân Tùng
#Bầu cử Quốc hội #HĐND các cấp #bầu cử #nhiệm kỳ 2026 - 2031 #Hưng Yên #tuổi trẻ #tình nguyện #AI #đoàn thanh niên #cử tri trẻ #genZ #hỗ trợ bầu cử #tôi đi bầu #bầu cử Đại biểu Quốc hội #ngày hội non sông #Tỉnh Đoàn Hưng Yên #bỏ phiếu

