Tạo việc làm bền vững cho thanh niên, đề xuất các chính sách đột phá phát triển TPHCM

TPO - Ngày 8/3, tại hội trường UBND xã Bàu Bàng (TPHCM) diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2.

Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm xã Bàu Bàng và được kết nối trực tuyến tại điểm cầu các xã, phường: Tây Nam, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, An Long, thu hút hàng nghìn cử tri tham dự.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH và HĐND TPHCM tại điểm cầu trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị, ban tổ chức giới thiệu tiểu sử 5 ứng cử viên gồm: Bà Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Phú Cường; Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về kinh tế tư nhân của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên và ông Dương Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Cử tri xã Bàu Bàng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại khu vực đơn vị bầu cử số 2

Trong phần trình bày chương trình hành động, bà Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ, TPHCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Đây là nơi hội tụ nguồn lực và khát vọng phát triển của nhân dân từ mọi miền Tổ quốc. Trong đó, các phường, xã tại khu vực đơn vị bầu cử số 2 là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và nghĩa tình, đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp - đô thị gắn với nông nghiệp hiện đại. Sự chuyển mình đó mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về hạ tầng, môi trường, an sinh xã hội và phát triển con người. Điều này đòi hỏi tiếng nói của cử tri phải được lắng nghe đầy đủ trong quá trình xây dựng và giám sát chính sách pháp luật.

Theo bà Trang, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TPHCM, bà cam kết sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chủ động gặp gỡ, đối thoại thường xuyên với công nhân, người lao động, phụ nữ và thanh thiếu nhi; đồng thời ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận, theo dõi và phản hồi kiến nghị nhanh chóng, minh bạch.

Bà Trang cam kết sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển con người, gắn với quá trình đô thị hóa và kinh tế số của Thành phố. Trọng tâm là các chính sách về nhà ở xã hội gắn với thiết chế văn hóa cho người lao động; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và môi trường sống phù hợp với đặc thù đô thị công nghiệp; đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho thanh niên, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; chăm lo, bảo vệ trẻ em, nhất là con em công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Phạm Duy Trang nêu chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Bà Trang cam kết sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở, trực tiếp theo dõi việc thực thi pháp luật và các chính sách liên quan đến đời sống nhân dân, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, lao động - việc làm, an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ công.

"Tôi sẽ tích cực tham gia giám sát để các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm phiền hà và tăng sự hài lòng của người dân" - bà Trang cho hay.

Còn ứng cử viên Nguyễn Văn Riễn, cho biết: "Là người đại diện cho giới Công giáo, tôi sẽ cố gắng cụ thể hóa những tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi của bà con giáo dân trong sự tương tác mật thiết, gắn bó giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa và đời sống tôn giáo để góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững của xã hội và thăng tiến con người toàn diện dựa trên nền tảng của những giá trị truyền thống đạo đức, văn hóa dân tộc và tôn giáo, để cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc”.

Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM, khu vực đơn vị bầu cử số 2.

Tại hội nghị, ứng cử viên Tào Đức Thắng khẳng định: “Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi thực hiện tốt chức năng giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật; kịp thời kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc, bất cập ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

"Tôi sẽ chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các luật liên quan đến phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh”- ông Thắng cam kết.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Ánh Hoa, cam kết thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội bằng tất cả năng lực và tâm huyết. Bà hứa sẽ không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức; thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phản ánh kịp thời, trung thực với Quốc hội và các cơ quan chức năng các kiến nghị, bức xúc của nhân dân, kiên trì giám sát kết quả giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

"Tôi sẽ chủ động tham gia nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TPHCM và các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế dịch vụ, các chính sách phát triển để du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn..." - bà Hoa cam kết.

Cử tri Nguyễn Văn Thành kiến nghị các ứng cử viên tại hội nghị.

Ứng cử viên Dương Văn Hạnh, cho biết với kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực phụ trách, ông sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, đóng góp ý kiến thực tiễn để hoàn thiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân được thực thi minh bạch, thuận lợi, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò tích cực của đồng bào các dân tộc, các tổ chức tôn giáo trong xây dựng và phát triển TPHCM.

"Tôi kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, vi phạm pháp luật. Đồng thời, đề xuất các chính sách đặc thù để chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số...”- ông Hạnh hứa.

Sau phần trình bày chương trình hành động của 5 ứng cử viên, nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng, các đại biểu khi trúng cử sẽ quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, thực hiện tốt chương trình hành động đã cam kết.

Cử tri Nguyễn Tấn Quốc mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử quan tâm đến việc phát triển thế hệ trẻ.

Cử tri Nguyễn Tấn Quốc (xã Bàu Bàng) bày tỏ ấn tượng với chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là những giải pháp bà Nguyễn Phạm Duy Trang cam kết đối với cử tri. Ông mong muốn, khi trúng cử, các đại biểu cần đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ, giúp thanh niên tiếp cận đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới các hoạt động Đoàn, Hội...

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Văn Riễn thay mặt các ứng cử viên cam kết chương trình hành động của các đại biểu nếu được trúng cử.

Đại diện các ứng cử viên, linh mục Nguyễn Văn Riễn cam kết nếu được trúng cử, các đại biểu sẽ thực hiện đúng chương trình hành động, đặc biệt là xây dựng TPHCM ngày càng giàu đẹp, trở thành nơi đáng sống; văn minh, hiện đại và nghĩa tình.