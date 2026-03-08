Nữ đoàn viên duyên dáng trong Tuần lễ Áo dài mừng ngày 8/3

TPO - Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nữ đoàn viên, thanh niên ở Nghệ An khoác lên tà áo dài truyền thống, góp phần tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.
Các giáo viên mặc áo dài lên lớp trong Tuần lễ Áo dài.
Trong tà áo dài truyền thống, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện lên dịu dàng, đằm thắm nhưng cũng đầy tự tin và bản lĩnh.
Thông qua việc hưởng ứng Tuần lễ Áo dài, tuổi trẻ Nghệ An mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp của tà áo dài trong đời sống hằng ngày, đồng thời khẳng định vẻ đẹp duyên dáng, tự tin, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.