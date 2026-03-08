Nữ đoàn viên duyên dáng trong Tuần lễ Áo dài mừng ngày 8/3

TPO - Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nữ đoàn viên, thanh niên ở Nghệ An khoác lên tà áo dài truyền thống, góp phần tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.