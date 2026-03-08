Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Nữ đoàn viên duyên dáng trong Tuần lễ Áo dài mừng ngày 8/3

Ngọc Tú

TPO - Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nữ đoàn viên, thanh niên ở Nghệ An khoác lên tà áo dài truyền thống, góp phần tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

tp-hoang-maif22e8c684c97c2c99b86.jpg
Những ngày đầu tháng 3, không khí hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài﻿” diễn ra sôi nổi tại nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An﻿. Ảnh: Ngọc Tú
tp-1.jpg
Hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Ph﻿ụ nữ﻿ (8/3/1910 – 8/3/2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).
tp-thahoai.jpg
Tại phường Thái Hòa (Nghệ An), đông đảo nữ đoàn viên thanh niên đã tích cực hưởng ứng Tuần lễ Áo dài bằng việc mặc áo dài trong các hoạt động công tác, sinh hoạt thường ngày.
tp-thoa4.jpg
Các cô giáo là đoàn viên thanh niên Chi đoàn Trường Tiểu học Hòa Hiếu 1 duyên dáng trong tà áo dài.
tp-quynhanh5.jpg
tp-thoa2.jpg
Các giáo viên mặc áo dài lên lớp trong Tuần lễ Áo dài.
tp-thoa-1735.jpg
Nữ giáo viên xếp hình số 8/3 đẹp mắt cùng các em học sinh.
tp-qphu1886029286096548950-6.jpg
Tại xã Quỳnh Phú, những nữ đoàn viên thướt tha với tà áo dài xanh thanh niên truyền thống.
tp-qphu1886029286096548950-3.jpg
tp-qphu1886029286096548950-4.jpg
Trong tà áo dài truyền thống, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện lên dịu dàng, đằm thắm nhưng cũng đầy tự tin và bản lĩnh.
tp-qphuf15e36dee4216a7f3330.jpg
Tà áo dài không chỉ tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ mà còn thể hiện niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.
tp-quynhanh4.jpg
Các nữ đoàn viên tạo dáng với tà áo dài thanh niên.
tp-muongxen.jpg
Tại xã Mường Xén, hình ảnh những nữ đoàn viên khoác lên mình tà áo dài đã trở thành điểm nhấn đẹp trong các hoạt động của tuổi trẻ địa phương. Hoạt động này còn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
tp-hoang-mai1065073483062819962-1.jpg
Nữ đoàn viên Trường Mầm non Quỳnh Thiện thướt tha bên tà áo dài.
tp-hoang-mai1065073483062819962-2.jpg
tp-phuong-thai-hoa1-truong-th-hoa-hieu-1.jpg
Thông qua việc hưởng ứng Tuần lễ Áo dài, tuổi trẻ Nghệ An mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp của tà áo dài trong đời sống hằng ngày, đồng thời khẳng định vẻ đẹp duyên dáng, tự tin, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.
tp-4.jpg
Các nữ đoàn viên thể hiện tình yêu quê hương đất.
tp-5.jpg
Những tà áo dài thướt tha﻿ không chỉ làm bừng sáng không khí ngày 8/3 mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
Ngọc Tú
#Nghệ An #Áo dài #Đoàn viên thanh niên #Thướt tha bên tà áo dài #Nữ đoàn viên #Quốc tế phụ nữ #phụ nữ Việt Nam #8/3

