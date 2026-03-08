Tổ chức Hội thi tin học trẻ cho thanh thiếu nhi toàn quốc

TPO - Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII, năm 2026 nhằm tạo môi trường sáng tạo cho thanh thiếu nhi, phát hiện và bồi dưỡng tài năng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực số và năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là chương trình nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hội thi được tổ chức để tạo môi trường sáng tạo cho thanh thiếu nhi, phát hiện và bồi dưỡng tài năng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực số, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng để xây dựng các ý tưởng, sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn; qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới.

Thí sinh tranh tài tại Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI.

Thí sinh tham gia Hội thi là học sinh tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) hoặc công dân Việt Nam trong độ tuổi tương đương với các cấp học từ tiểu học tới THPT trên toàn quốc.

Căn cứ kế hoạch, thể lệ Hội thi toàn quốc, các tỉnh, thành Đoàn chủ động lựa chọn nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức thi phù hợp với điều kiện của địa phương đảm bảo hoàn thành trước ngày 1/6/2026.

Các tỉnh, thành Đoàn thông qua Hội thi cấp tỉnh/thành phố để chọn cử đội tuyển tham gia Vòng Khu vực Hội thi toàn quốc, gửi hồ sơ đăng ký đội tuyển tại địa chỉ dangky.tinhoctre.vn trước ngày 3/6/2026.

Theo đó, thí sinh/đội thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba các bảng thi được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn. Riêng đối với giải Nhất, cơ quan thường trực đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét tặng Bằng khen.

Tất cả các thí sinh tham gia Vòng Chung kết sẽ được Ban Tổ chức Hội thi cấp Giấy chứng nhận tương ứng với giải thưởng đạt được.