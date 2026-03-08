Nam sinh từ cuối đoàn đua tăng tốc tuyệt đối, ngược dòng giành vòng nguyệt quế Olympia

TPO - Từ vị trí cuối đoàn đua và bị bỏ xa về điểm số, nam sinh Phú Thọ Cấn Gia Bảo bất ngờ bứt tốc giành điểm tuyệt đối và băng băng về đích ở ngôi đầu. Gia Bảo ẵm vòng nguyệt quế trận tuần Đường lên đỉnh Olympia với điểm số 255.

Trận tuần 2 tháng 2 quý II Đường lên đỉnh Olympia 26 với 4 nhà leo núi tranh tài gồm: Cấn Gia Bảo (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Ngân (THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh), Nguyễn Minh Tài (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai) và Trần Hoàng Minh Châu (THPT Lương Thế Vinh, Quảng Trị).

Nam sinh Cấn Gia Bảo

Cấn Gia Bảo hiện là học sinh lớp 11 chuyên Toán, trường THPT Hoàng Văn Thụ. Cậu từng giành giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh; huy chương đồng kỳ thi toán tiếng Anh cấp quốc gia. Cậu cho biết có niềm yêu thích những con số từ nhỏ và môn Toán giúp cậu rèn luyện khả năng tư duy logic. Cậu mong muốn trở thành doanh nhân, kinh doanh về đồ gỗ.

Phần thi Khởi động, Minh Tài tạo được ưu thế dẫn đầu với 75 điểm, Minh Châu 40 điểm, Thanh Ngân 20 điểm và Gia Bảo 15 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm gồm có 6 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong hai câu thơ sau: “Lạ gì bỉ sắc tư phong/ Trời … quen thói má hồng đánh ghen” (Truyện Kiều, Nguyễn Du)? Thanh Ngân, Minh Tài và Minh Châu ghi điểm với đáp án “Xanh”.

Khi ô hình ảnh gợi ý đầu tiên được lật mở, Minh Tài nhấn chuông trả lời chính xác ẩn số cần tìm là “Xe điện”. Qua đó, Minh Tài tiếp củng cố vị trí dẫn đầu với 145 điểm. Minh Châu 50 điểm, Thanh Ngân 30 điểm. Gia Bảo giữ nguyên điểm số ở phần thi đầu tiên.

Minh Tài nhanh chóng giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến màn bứt tốc ngoạn mục của thí sinh ở cuối đoàn đua là Gia Bảo. Nam sinh Phú Thọ liên tục đưa ra đáp án chính xác và nhanh nhất để giành điểm số tuyệt đối cả 4 câu hỏi. Điều này giúp cậu cải thiện đáng kể vị trí trong đoàn đua.

Với màn bứt tốc ấn tượng này, nam sinh Phú Thọ Gia Bảo là thí sinh đầu tiên của Quý II và là thí sinh thứ ba của Đường lên đỉnh Olympia 26 giành 160 điểm – điểm tuyệt đối của phần thi Tăng tốc.

Sau ba phần thi, vị trí của các nhà leo núi lần lượt là: Minh Tài 225 điểm, Gia Bảo 175 điểm, Minh Châu 110 điểm, Thanh Ngân 60 điểm.

Phần thi Về đích, Minh Tài đã không phát huy được ưu thế dẫn đầu và để đánh mất điểm. Ngược lại, Gia Bảo đã tận dụng tốt cơ hội gia tăng điểm số để tạo ra màn ngược dòng ấn tượng. Hai người ở tốp sau là Thanh Ngân và Minh Châu có cố gắng nhưng không hiệu quả.

Cấn Gia Bảo giành vòng nguyệt quế.

Kết quả chung cuộc trận tuần 2 tháng 2 quý II Olympia 26, Cấn Gia Bảo (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Phú Thọ) giành vòng nguyệt quế với 255 điểm.

Nguyễn Minh Tài (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai) về nhì với 190 điểm. Cùng về thứ ba, Nguyễn Thị Thanh Ngân (THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh) 80 điểm và Trần Hoàng Minh Châu (THPT Lương Thế Vinh, Quảng Trị) 70 điểm.