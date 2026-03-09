Cử tri TPHCM kỳ vọng ứng viên đại biểu Quốc hội quan tâm vấn đề an toàn thực phẩm

Sáng 9/3, tại Trung tâm Văn hóa phường Bình Cơ (TPHCM) diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 – TPHCM.
Tại hội nghị, sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng.
Cử tri Lê Thị Thủy (phường Bình Cơ) cho biết, bản thân đã tìm hiểu kỹ và đánh giá cao năng lực của các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 2 – TPHCM. Cử tri mong muốn, thông qua nội dung chương trình hành động, các ứng cử viên sau khi trúng cử đặc biệt quan tâm đến sức khỏe người dân, thông qua việc đấu tranh phòng chống thực phẩm bẩn.
“Thực phẩm bẩn tràn lan, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Bây giờ đến gạo cũng bẩn, giả, nói gì các thực phẩm khác. Thế nên, tôi mong muốn, các đại biểu trúng cử, thực hiện việc giám sát chặt chẽ, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, để người dân không còn tâm lý lo lắng cho bữa ăn của gia đình”- cử tri Lê Thị Thủy gửi gắm các ứng cử viên.
Ngoài vấn đề thực phẩm, cử tri Lê Thị Thủy còn đề cập đến tình hình giao thông trên địa bàn sinh sống. Cử tri kiến nghị các đại biểu quan tâm, đề xuất các đơn vị liên quan đầu tư nâng cấp các tuyến đường để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.
Cử tri Phạm Trọng Tây (phường Bình Cơ), mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm đến việc đẩy mạnh phát triển sâu rộng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
“Tôi mong các đại biểu bằng khả năng của mình, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, để toàn dân có thể tiếp cận nhanh, đầy đủ và thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đặc biệt chú trọng, tạo điều kiện tốt nhất để thế hệ trẻ phát huy năng lực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội TPHCM trong kỷ nguyên mới”- cử tri Phạm Trọng Tây kiến nghị các đại biểu.
Cũng tại hội nghị này, cử tri Phạm Thị Bé, đề nghị các ứng cử viên, sau khi trúng cử thực hiện đúng, đủ những gì đã cam kết trong chương trình hành động. “Tôi mong các đại biểu luôn theo dõi, bám sát tình hình thực tế đời sống người dân để từ đó có căn cứ đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết”- cử tri Phạm Thị Bé kiến nghị.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên cam kết thực hiện những gì đã trình bày trong chương trình hành động, không hứa suông, làm bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của người đại biểu, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri.
Các ứng cử viên ĐBQH, khu vực đơn vị bầu cử số 2 – TPHCM gồm: chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; ông Nguyễn Văn Riễn - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Phú Cường; ông Tào Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về kinh tế tư nhân của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên và ông Dương Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.