Cử tri TPHCM kỳ vọng ứng viên đại biểu Quốc hội quan tâm vấn đề an toàn thực phẩm

TPO - Tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM, cử tri mong muốn, người trúng cử quan tâm tới vấn đề an toàn thực phẩm, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quan tâm đặc biệt tới thế hệ trẻ.

Sáng 9/3, tại Trung tâm Văn hóa phường Bình Cơ (TPHCM) diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 – TPHCM.

Tại hội nghị, sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng.

Cử tri Lê Thị Thủy (phường Bình Cơ) cho biết, bản thân đã tìm hiểu kỹ và đánh giá cao năng lực của các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 2 – TPHCM. Cử tri mong muốn, thông qua nội dung chương trình hành động, các ứng cử viên sau khi trúng cử đặc biệt quan tâm đến sức khỏe người dân, thông qua việc đấu tranh phòng chống thực phẩm bẩn.

Cử tri Lê Thị Thủy chia sẻ nguyện vọng của mình tới các ứng cử viên.

“Thực phẩm bẩn tràn lan, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Bây giờ đến gạo cũng bẩn, giả, nói gì các thực phẩm khác. Thế nên, tôi mong muốn, các đại biểu trúng cử, thực hiện việc giám sát chặt chẽ, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, để người dân không còn tâm lý lo lắng cho bữa ăn của gia đình”- cử tri Lê Thị Thủy gửi gắm các ứng cử viên.

Ngoài vấn đề thực phẩm, cử tri Lê Thị Thủy còn đề cập đến tình hình giao thông trên địa bàn sinh sống. Cử tri kiến nghị các đại biểu quan tâm, đề xuất các đơn vị liên quan đầu tư nâng cấp các tuyến đường để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Cử tri Phạm Trọng Tây kỳ vọng các ứng cử viên quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Cử tri Phạm Trọng Tây (phường Bình Cơ), mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm đến việc đẩy mạnh phát triển sâu rộng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

“Tôi mong các đại biểu bằng khả năng của mình, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, để toàn dân có thể tiếp cận nhanh, đầy đủ và thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đặc biệt chú trọng, tạo điều kiện tốt nhất để thế hệ trẻ phát huy năng lực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội TPHCM trong kỷ nguyên mới”- cử tri Phạm Trọng Tây kiến nghị các đại biểu.

Cũng tại hội nghị này, cử tri Phạm Thị Bé, đề nghị các ứng cử viên, sau khi trúng cử thực hiện đúng, đủ những gì đã cam kết trong chương trình hành động. “Tôi mong các đại biểu luôn theo dõi, bám sát tình hình thực tế đời sống người dân để từ đó có căn cứ đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết”- cử tri Phạm Thị Bé kiến nghị.

Cử tri phường Bình Cơ gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới ứng cử viên ĐBQH.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên cam kết thực hiện những gì đã trình bày trong chương trình hành động, không hứa suông, làm bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của người đại biểu, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri.