Xã hội

Nhà thầu lo ‘sốt vó’ vì thiếu cát thi công cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai

Tân Lộc
TPO - Dự án đường cao tốc nối từ Cà Mau tới Đất Mũi và dự án cầu vượt biển nối ra đảo Hòn Khoai khởi công ngày 19/8/2025, nhà thầu đề xuất tháo gỡ về nguồn cung vật liệu để đảm bảo tiến độ dự án.

Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai (còn gọi là dự án cầu vượt ra đảo Hòn Khoai, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) được xây dựng theo lệnh khẩn cấp, khởi công ngày 19/8/2025, do Binh Đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) và nhiều nhà thầu khác thi công.

638998413-1846679362719150-5676027992511596792-n.jpg
Nhà thầu kiến nghị địa phương ưu tiên sớm cấp phép khai thác mỏ cát, mỏ đá để kịp tiến độ cao tốc về Đất Mũi và ra đảo Hòn Khoai.

Về giải phóng mặt bằng, dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dự kiến thu hồi hơn 700ha phục vụ dự án, chi bồi thường hỗ trợ hơn 2.000 tỷ đồng (ngân sách trung ương hỗ trợ 50%, địa phương 50%). Tới nay, tỉnh Cà Mau đã cơ bản giải phóng xong mặt bằng tuyến chính, công trình phụ trợ và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành mặt bằng trong tháng 3 này.

Đối với dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, dự án ảnh hưởng khoảng 34ha đất rừng, tới nay cũng cơ bản đáp ứng, nhưng còn 3ha đất rừng đang vướng phương án thu hồi.

Tuy nhiên, khó khăn nhất với 2 dự án giao thông trên (dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và đường giao thông ra đảo Hòn Khoai) liên quan tới cát và đá phục vụ thi công. Nhà thầu cho biết, tỉnh Cà Mau không có cát, đá đáp ứng tiêu chuẩn cho dự án, trong khi nhu cầu rất lớn. Cụ thể, hai dự án này cần hơn 28,1 triệu mét khối cát và khoảng 6,1 triệu mét khối đá.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, tới nay, Cần Thơ đã cấp phép khai thác hơn 17,2 triệu mét khối cát biển, nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để khai thác. Các địa phương khác cũng đang hoàn thiện hồ sơ khảo sát, trình ký cấp giấy phép thăm dò khai thác.

Tuy nhiên, báo cáo của Binh Đoàn 12 nêu, theo quy định, thời gian cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III phải mất hơn 6 tháng. Nếu theo quy trình này sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ khai thác cát phục vụ thi công dự án. Chưa kể các yếu tố thời tiết tác động lên việc khai thác, ảnh hưởng khối lượng đưa cát về công trường.

Trong khi đó, nguồn cát thương mại trong nước rất hạn chế, phải sử dụng nguồn cát nhập khẩu từ Campuchia nhưng khối lượng, tiến độ cung cấp không đảm bảo.

Do đó, nhà thầu kiến nghị các bộ ngành, địa phương ưu tiên sớm cấp phép khai thác mỏ cát, mỏ đá để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, đảm bảo tiến độ dự án.

video-ca-mau-hon-khoai-168-1mp400-03-41-01still001.jpg
Phối cảnh quy mô đường giao thông (cầu vượt biển) ra đảo Hòn Khoai. Nguồn Bộ Quốc phòng

Dự án đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi chia làm 2 dự án thành phần. Dự án thành phần đoạn Cà Mau - Cái Nước dài 42km, có tổng mức đầu tư hơn 28.100 tỷ đồng. Hiện đã thi công bóc đất hữu cơ, bơm cát được 4%, khoan cọc nhồi một số cầu trên tuyến. Đoạn cao tốc Cái Nước - Đất Mũi dài gần 40km, tổng mức đầu tư hơn 29.700 tỷ đồng. Nhà thầu đang thi công bóc hữu cơ, đắp bờ bao tuyến chính và mặt bằng, khối lượng đạt trên 6%.

Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai có chiều dài hơn 18km, tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đã triển khai thi công đại trà cọc khoan nhồi trên cạn và trên biển. Giá trị tập kết vật tư, nhiên liệu, sản xuất cấu kiện và thi công đạt trên 407 tỷ đồng, bằng gần 2% giá trị xây lắp.

Tân Lộc
