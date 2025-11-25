Phấn đấu giữa tháng 12 này bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Cà Mau - Đất Mũi

TPO - Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến 15/12 hoàn thành 100% mặt bằng cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Tới nay, tỉnh Cà Mau đã bố trí hơn 771 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng, số kinh phí còn lại sẽ tiếp tục rà soát, bố trí đủ chỉ đạo của Thủ tướng.

Ngày 24/11, Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, đang chỉ đạo các sở ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, phấn đấu đến ngày 15/12 tới bàn giao 100% mặt bằng sạch cho dự án.

Nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị ở điểm đầu cao tốc Cà Mau - Đất Mũi giao với đường Xuyên Á thuộc địa phận tỉnh Cà Mau.

Theo đó, dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi thu hồi diện tích đất khoảng 713ha, tổng kinh phí cho giải phóng mặt bằng khoảng 2.028 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 50%. Tổng số có khoảng 6 tổ chức và 1.662 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Tới nay, tỉnh Cà Mau đã cân đối ngân sách địa phương bố trí được hơn 771 tỷ đồng, số kinh phí còn lại (hơn 242 tỷ đồng), đang được Cà Mau rà soát để bố trí đủ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau cũng lập Ban Chỉ đạo, hằng tuần họp với đơn vị thi công, kiểm tra hiện trường, kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn.

Với tuyến kết nối ra đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành đo đạc, kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, đang hoàn thiện thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất, bàn giao mặt bằng.

Riêng, cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích đất rừng bị ảnh hưởng đạt 100%.

Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có chiều dài khoảng 90km, quy mô 4 làn xe. Điểm đầu dự án tại TP. Cà Mau cũ giao với điểm cuối cao tốc Bắc - Nam phía đông, điểm cuối ở huyện Ngọc Hiển cũ (Đất Mũi). Dự án khởi công ngày 19/8 vừa qua; được triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.