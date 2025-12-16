Mặt bằng sạch tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đã đạt 95%

TPO - Hiện có 8/10 xã đã bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho thi công tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tổng mặt bằng sạch đã đạt tỷ lệ 95%, tạo điều kiện để các đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ.

Ngày 16/12, thông tin từ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đầu tư xây dựng cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ hơn 1.600 hộ, tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng, đã bàn giao mặt bằng sạch được 679/713ha, đạt tỷ lệ 95%.

Tuyến cao tốc qua địa bàn xã Đất Mũi đã bàn giao 100% mặt bằng.

Hiện có 8 xã (Hồ Thị Kỷ, Khánh Bình, Hưng Mỹ, Cái Nước, Phú Mỹ, Nguyễn Việt Khái, Đất Mới và Đất Mũi) đã bàn giao mặt bằng 100%. Riêng xã Lương Thế Trân bàn giao mặt bằng gần 98%, xã Khánh An bàn giao 76% (tính đến ngày 15/12).

Theo ghi nhận của PV, xã Đất Mũi có gần 14 km cao tốc đi qua, phải thu hồi hơn 109 ha đất của một tổ chức và 133 hộ gia đình, cá nhân. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND xã Đất Mũi phê duyệt với tổng kinh phí gần 54 tỷ đồng.

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối thông suốt cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến Đất Mũi và cảng Hòn Khoai, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 81 km và 8 nút giao.

Dự án đi qua địa bàn 10 xã của tỉnh Cà Mau, với tổng chi phí giải phóng mặt bằng trên 2.000 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng hơn 1.800 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức.