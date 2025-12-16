Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mặt bằng sạch tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đã đạt 95%

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hiện có 8/10 xã đã bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho thi công tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tổng mặt bằng sạch đã đạt tỷ lệ 95%, tạo điều kiện để các đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ.

Ngày 16/12, thông tin từ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đầu tư xây dựng cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ hơn 1.600 hộ, tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng, đã bàn giao mặt bằng sạch được 679/713ha, đạt tỷ lệ 95%.

600294006-1198266399081030-5971956430278573743-n.jpg
Tuyến cao tốc qua địa bàn xã Đất Mũi đã bàn giao 100% mặt bằng.

Hiện có 8 xã (Hồ Thị Kỷ, Khánh Bình, Hưng Mỹ, Cái Nước, Phú Mỹ, Nguyễn Việt Khái, Đất Mới và Đất Mũi) đã bàn giao mặt bằng 100%. Riêng xã Lương Thế Trân bàn giao mặt bằng gần 98%, xã Khánh An bàn giao 76% (tính đến ngày 15/12).

Theo ghi nhận của PV, xã Đất Mũi có gần 14 km cao tốc đi qua, phải thu hồi hơn 109 ha đất của một tổ chức và 133 hộ gia đình, cá nhân. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND xã Đất Mũi phê duyệt với tổng kinh phí gần 54 tỷ đồng.

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối thông suốt cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến Đất Mũi và cảng Hòn Khoai, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 81 km và 8 nút giao.

Dự án đi qua địa bàn 10 xã của tỉnh Cà Mau, với tổng chi phí giải phóng mặt bằng trên 2.000 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng hơn 1.800 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức.

Tân Lộc
#cao tốc #Cà Mau #Đất Mũi #bàn giao mặt bằng #xây dựng

Xem thêm

Cùng chuyên mục