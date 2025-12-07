Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cà Mau phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch tỉnh

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021–2026.

Ngày 7/12, UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021–2026.

Theo đó, ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành toàn diện mọi mặt công việc của UBND tỉnh. Ông Ngời trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch; công tác thanh kiểm tra, kiểm tra; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, cải cách hành chính...

image.jpg
Ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lâm Văn Bi giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phụ trách các đề án, dự án trọng điểm như Cảng hàng không Cà Mau, đường cao tốc đến Đất Mũi, đường dẫn và cảng Hòn Khoai, đường ven biển...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Nguyễn Minh Luân giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lê Văn Sử giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn; kinh tế tập thể, kinh tế hộ, làng nghề. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, phòng cháy và chữa cháy; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Ở khối công nghiệp, thương mại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Huỳnh Chí Nguyện trực tiếp chỉ đạo; trực tiếp chỉ đạo về quản lý doanh nghiệp, các khu kinh tế, khu công nghiệp, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại…

image-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng giúp Chủ tịch giữ mối liên hệ công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Ngô Vũ Thăng giúp Chủ tịch giữ mối liên hệ công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, thể thao, du lịch và thi đua, khen thưởng; phụ trách lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; quản lý nhà nước về công tác thanh niên và chương trình mục tiêu quốc gia lĩnh vực phụ trách...

Tân Lộc
#Cà Mau #Chủ tịch #Phó Chủ tịch #phân công nhiệm vụ #UBND tỉnh #2021-2026 #quản lý nhà nước

Xem thêm

Cùng chuyên mục