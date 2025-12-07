Cà Mau phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch tỉnh

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021–2026.

Ngày 7/12, UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021–2026.

Theo đó, ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành toàn diện mọi mặt công việc của UBND tỉnh. Ông Ngời trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch; công tác thanh kiểm tra, kiểm tra; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, cải cách hành chính...

Ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lâm Văn Bi giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phụ trách các đề án, dự án trọng điểm như Cảng hàng không Cà Mau, đường cao tốc đến Đất Mũi, đường dẫn và cảng Hòn Khoai, đường ven biển...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Nguyễn Minh Luân giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lê Văn Sử giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn; kinh tế tập thể, kinh tế hộ, làng nghề. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, phòng cháy và chữa cháy; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Ở khối công nghiệp, thương mại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Huỳnh Chí Nguyện trực tiếp chỉ đạo; trực tiếp chỉ đạo về quản lý doanh nghiệp, các khu kinh tế, khu công nghiệp, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng giúp Chủ tịch giữ mối liên hệ công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Ngô Vũ Thăng giúp Chủ tịch giữ mối liên hệ công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, thể thao, du lịch và thi đua, khen thưởng; phụ trách lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; quản lý nhà nước về công tác thanh niên và chương trình mục tiêu quốc gia lĩnh vực phụ trách...