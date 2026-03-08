Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cử tri mong tạo thuận lợi cho người thu nhập thấp dễ tiếp cận NƠXH

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM, cử tri mong muốn, người trúng cử đặc biệt quan tâm tới nhà ở cho người thu nhập thấp. Qua đó, tham mưu cấp có thẩm quyền đưa ra những chính sách, tạo thuận lợi cho người thu nhập thấp dễ tiếp cận nhà ở xã hội (NƠXH).

Chiều 8/3, tại hội trường UBND phường Long Nguyên (TPHCM) diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 – TPHCM.

Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các phường Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát và Thới Hòa.

Tại hội nghị, sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng.

Cử tri Phan Ngọc Tuyến (xã Long Nguyên) đề cập đến nhu cầu về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Theo cử tri, thời gian qua, dù các chính sách có thay đổi tích cực, tạo thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội, hướng đến người có nhu cầu về nhà ở. Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy, nhu cầu về nhà ở còn rất lớn, người thu nhập thấp là đối tượng cần nhà ở để an cư lạc nghiệp song cơ hội tiếp cận còn gặp nhiều khó khăn.

tp-cu-tri-9.jpg
Cử tri Phan Ngọc Tuyến mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử đặc biệt quan tâm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp.

“Tôi mong muốn, các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM khi được nhân dân tin tưởng bầu và trúng cử, cần nỗ lực tham mưu các cấp có thẩm quyền đưa ra các chính sách tạo thuận lợi nhất để ai cũng có nhà ở”- cử tri Phan Ngọc Tuyến kiến nghị.

Cử tri Hồ Minh Trí (phường Long Nguyên) mong muốn, khi trúng cử, các ứng cử viên luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên có một môi trường học tập và rèn luyện tốt nhất. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị các ứng cử viên trúng cử tạo các sân chơi cho đoàn viên, thanh niên có môi trường giao lưu, vui chơi lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.

tp-cu-tri.jpg
Cử tri Hồ Minh Trí gửi tâm tư đến các ứng cử viên.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Xuân Bính (xã Long Nguyên) bày tỏ niềm vui khi được gặp trực tiếp các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM. Đặt niềm tin vào chương trình hành động của các ứng cử viên, ông Bính còn ngẫu hứng tặng các ứng cử viên một bài thơ về bầu cử do chính mình sáng tác.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên cam kết thực hiện những gì đã trình bày trong chương trình hành động, không hứa suông, làm bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của người đại biểu, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri.

tp-cu-tri-1.jpg
Cử tri Nguyễn Xuân Bính sáng tác thơ về bầu cử, tặng các ứng cử viên.
tp-cu-tri-4.jpg
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Long Nguyên.

Các ứng cử viên ĐBQH, khu vực đơn vị bầu cử số 2 – TPHCM gồm các ông, bà: chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; ông Nguyễn Văn Riễn - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Phú Cường; ông Tào Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về kinh tế tư nhân của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên và ông Dương Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

tp-cu-tri-6.jpg
Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Văn Riễn.
tp-cu-tri-10.jpg
Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Phạm Duy Trang.
tp-cu-tri-5.jpg
Ứng cử viên ĐBQH Tào Đức Thắng.
tp-cu-tri-8.jpg
Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thị Ánh Hoa.
tp-cu-tri-7.jpg
Ứng cử viên ĐBQH Dương Văn Hạnh.
Hương Chi
#nhà ở xã hội #ứng cử viên #cử tri #TPHCM #nhu cầu nhà ở #chính sách xã hội #đại biểu

Xem thêm

Cùng chuyên mục