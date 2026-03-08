Cử tri mong tạo thuận lợi cho người thu nhập thấp dễ tiếp cận NƠXH

TPO - Tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM, cử tri mong muốn, người trúng cử đặc biệt quan tâm tới nhà ở cho người thu nhập thấp. Qua đó, tham mưu cấp có thẩm quyền đưa ra những chính sách, tạo thuận lợi cho người thu nhập thấp dễ tiếp cận nhà ở xã hội (NƠXH).

Chiều 8/3, tại hội trường UBND phường Long Nguyên (TPHCM) diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 – TPHCM.

Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các phường Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát và Thới Hòa.

Tại hội nghị, sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng.

Cử tri Phan Ngọc Tuyến (xã Long Nguyên) đề cập đến nhu cầu về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Theo cử tri, thời gian qua, dù các chính sách có thay đổi tích cực, tạo thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội, hướng đến người có nhu cầu về nhà ở. Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy, nhu cầu về nhà ở còn rất lớn, người thu nhập thấp là đối tượng cần nhà ở để an cư lạc nghiệp song cơ hội tiếp cận còn gặp nhiều khó khăn.

Cử tri Phan Ngọc Tuyến mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử đặc biệt quan tâm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp.

“Tôi mong muốn, các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM khi được nhân dân tin tưởng bầu và trúng cử, cần nỗ lực tham mưu các cấp có thẩm quyền đưa ra các chính sách tạo thuận lợi nhất để ai cũng có nhà ở”- cử tri Phan Ngọc Tuyến kiến nghị.

Cử tri Hồ Minh Trí (phường Long Nguyên) mong muốn, khi trúng cử, các ứng cử viên luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên có một môi trường học tập và rèn luyện tốt nhất. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị các ứng cử viên trúng cử tạo các sân chơi cho đoàn viên, thanh niên có môi trường giao lưu, vui chơi lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Cử tri Hồ Minh Trí gửi tâm tư đến các ứng cử viên.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Xuân Bính (xã Long Nguyên) bày tỏ niềm vui khi được gặp trực tiếp các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM. Đặt niềm tin vào chương trình hành động của các ứng cử viên, ông Bính còn ngẫu hứng tặng các ứng cử viên một bài thơ về bầu cử do chính mình sáng tác.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên cam kết thực hiện những gì đã trình bày trong chương trình hành động, không hứa suông, làm bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của người đại biểu, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri.

Cử tri Nguyễn Xuân Bính sáng tác thơ về bầu cử, tặng các ứng cử viên.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Long Nguyên.