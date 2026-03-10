Sôi động ngày hội ‘Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn’ của học sinh Thanh Hóa

TPO - 800 học sinh Trường TH, THCS & THPT Fansipan (tỉnh Thanh Hóa), đại diện cho thiếu nhi toàn tỉnh trở thành một trong 33 điểm cầu trên cả nước tham dự chương trình “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”.
Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi Việt Nam về truyền thống lịch sử của dân tộc, lòng yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất của các thế hệ cha anh; ý nghĩa của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao tặng 500 khăn quàng đỏ cho học sinh tại trường. Ngày hội này là dịp khơi dậy cho thiếu nhi niềm tự hào, quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Hoạt động góp phần bồi đắp những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ công dân trẻ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sau buổi lễ, 800 học sinh tại Trường TH, THCS & THPT Fansipan đã tham gia các tiết mục đồng diễn với hàng chục nghìn thiếu nhi tại các điểm cầu trên cả nước, tạo nên không khí sôi động của ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”.