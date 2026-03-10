Sôi động ngày hội ‘Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn’ của học sinh Thanh Hóa

TPO - 800 học sinh Trường TH, THCS & THPT Fansipan (tỉnh Thanh Hóa), đại diện cho thiếu nhi toàn tỉnh trở thành một trong 33 điểm cầu trên cả nước tham dự chương trình “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”.