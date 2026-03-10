Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Sôi động ngày hội ‘Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn’ của học sinh Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - 800 học sinh Trường TH, THCS & THPT Fansipan (tỉnh Thanh Hóa), đại diện cho thiếu nhi toàn tỉnh trở thành một trong 33 điểm cầu trên cả nước tham dự chương trình “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”.

Clip: Thiếu nhi Thanh Hóa sôi động trong Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn".
tp-3.jpg
Sáng 10/3, Trung ương Đoàn và Hội Đồng Đội Trung ương tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn﻿” chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Ảnh: ﻿Phạm Trường
tp-4.jpg
800 học sinh tại Trường TH, THCS & THPT Fansipan (tỉnh Thanh Hóa﻿) đã đại diện cho thiếu nhi toàn tỉnh trở thành một trong 33 điểm cầu thiếu nhi trên cả nước tham dự chương trình.
tp-6.jpg
tp-8.jpg
tp-12.jpg
Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi Việt Nam về truyền thống lịch sử của dân tộc, lòng yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất của các thế hệ cha anh; ý nghĩa của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
tp-16.jpg
Tại buổi lễ, Nhà báo Lê Xuân Sơn – nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cùng chị Lê Ngọc Ánh - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa và đại diện địa phương đã trao những suất quà ý nghĩa, khích lệ học sinh các cấp có thành tích học tập xuất sắc tại trường.
tp-17.jpg
tp-18.jpg
tp-9.jpg
Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao tặng 500 khăn quàng đỏ cho học sinh tại trường. Ngày hội này là dịp khơi dậy cho thiếu nhi niềm tự hào, quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Hoạt động góp phần bồi đắp những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ công dân trẻ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
tp-22.jpg
tp-20.jpg
tp-21.jpg
tp-19.jpg
Sau buổi lễ, 800 học sinh tại Trường TH, THCS & THPT Fansipan đã tham gia các tiết mục đồng diễn với hàng chục nghìn thiếu nhi tại các điểm cầu trên cả nước, tạo nên không khí sôi động của ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”.
tp-24.jpg
Ngày hội tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia các hoạt động﻿ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động của Đội tại cơ sở. Trong ảnh là niềm vui của thiếu nhi với Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.
tp-1.jpg
Trường TH, THCS & THPT Fansipan (tỉnh Thanh Hóa) có 800 học sinh; xây dựng trên diện tích 1,2 ha, công suất tối đa 2.000 học sinh, với phòng học, các phòng chức năng và trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế, gồm các hệ đào tạo chất lượng cao và hệ quốc tế. Trường có hệ cơ sở vật giáo dục hoàn chỉnh gồm nhiều phòng học, phòng đào tạo kỹ năng, phát triển tài năng, phòng hội thảo và hội thảo quốc tế, nhà đa năng, sân bóng đá, bóng rổ, bể bơi, nhà công vụ cho các chuyên gia, giáo viên nước ngoài và giáo viên chưa có nhà.
tp-14.jpg
Mặc dù mới 5 năm đi vào hoạt động, nhưng nhà trường đã để lại dấu ấn, kết quả đáng ghi nhận về chất lượng dạy và học. Ngoài ra, các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống của nhà trường được đánh giá cao.
Phạm Trường
#Thiếu nhi #Ngày hội #Thanh Hóa #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Trường Fansipan #Truyền thống yêu nước #Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn

