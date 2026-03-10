Thanh niên đưa AI vào tuyên truyền bầu cử

TPO - Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên tại Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số nhằm đưa thông tin bầu cử đến gần hơn với người dân.

Ứng dụng AI, video số hóa tuyên truyền bầu cử

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang diễn ra sôi nổi trên khắp địa bàn Hà Tĩnh. Cùng với các hoạt động tuyên truyền truyền thống, nhiều cơ sở Đoàn đã chủ động ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin cho người dân.

Tại xã Thiên Cầm, Đoàn xã đã xây dựng và phát hành một video tuyên truyền dạng hỏi, đáp với sự hỗ trợ của trợ lý ảo AI. Video có thời lượng khoảng 1 phút, được thiết kế sinh động với hình ảnh trực quan, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, cung cấp nhiều thông tin cơ bản liên quan đến cuộc bầu cử.

Đoàn thanh niên xã Thiên Cầm ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền bầu cử.

Nội dung video tập trung giải đáp những câu hỏi thường gặp của cử tri như quyền và nghĩa vụ của người đi bầu cử, các quy định khi tham gia bỏ phiếu, thời gian và địa điểm tổ chức bầu cử, cũng như thông tin về danh sách và khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Chị Bùi Thị Nhu Quỳnh - Bí thư Đoàn xã Thiên Cầm cho biết, năm nay bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống như hệ thống loa phát thanh, pano, băng rôn…, Đoàn xã đã chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất các clip tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử. Việc đổi mới phương thức truyền thông nhằm giúp nội dung tuyên truyền trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, dễ tiếp cận với nhiều đối tượng, đặc biệt là đoàn viên thanh niên và người dân trẻ tuổi.

Bản tin tuyên truyền bầu cử được Đoàn xã Thiên Cầm đăng tải lên các trang Facebook.

Theo đó, các video tuyên truyền được xây dựng với thời lượng khoảng 1-2 phút, nội dung ngắn gọn, trực quan, tập trung vào những thông tin cơ bản về bầu cử dưới dạng hỏi, đáp, hướng dẫn và các tình huống dễ hiểu. Sau khi hoàn thành, các clip được đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, các nhóm cộng đồng của địa phương cũng như các kênh thông tin của tổ chức Đoàn để người dân thuận tiện theo dõi.

“Việc sử dụng trợ lý ảo AI giúp nội dung tuyên truyền trở nên sinh động, trực quan hơn, từ đó thu hút người xem và giúp người dân dễ dàng nắm bắt những thông tin cần thiết trước ngày bầu cử”, chị Quỳnh cho biết. Dự kiến, Đoàn xã Thiên Cầm sẽ xây dựng khoảng 5 clip với nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến bầu cử, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giúp thông tin đến với người dân một cách gần gũi, dễ xem, dễ hiểu hơn.

Sau khi được đăng tải, video nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Nhiều người cho rằng việc truyền tải thông tin thông qua hình thức video ngắn, có hình ảnh minh họa và trợ lý ảo giải thích giúp nội dung trở nên dễ hiểu hơn so với cách tuyên truyền truyền thống.

“Xem video thấy rất dễ hiểu, nhất là các nội dung liên quan đến khu vực bỏ phiếu và những quy định khi đi bầu. Nhờ vậy người dân nắm bắt thông tin nhanh và đầy đủ hơn”, anh Nguyễn Văn Tuân, trú xã Thiên Cầm cho hay.

Số hóa thông tin bầu cử

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các video tuyên truyền, nhiều cơ sở Đoàn tại Hà Tĩnh còn chủ động triển khai các mô hình số hóa thông tin bầu cử nhằm hỗ trợ cử tri tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

Tại xã Đức Quang, Đoàn xã đã ra mắt công trình bản đồ điện tử địa điểm bỏ phiếu cùng sách điện tử tiểu sử người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây là những sản phẩm ứng dụng công nghệ số nhằm giúp cử tri tra cứu thông tin bầu cử một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Thông qua bản đồ điện tử, cử tri có thể dễ dàng tìm kiếm vị trí các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã ngay trên điện thoại di động hoặc các thiết bị có kết nối internet. Chỉ cần truy cập đường link do Đoàn xã cung cấp, người dân có thể quan sát toàn bộ các điểm bỏ phiếu, xác định địa điểm gần nhất và chủ động sắp xếp thời gian tham gia bầu cử.

Đoàn xã Đức Quang đã ra mắt công trình bản đồ điện tử địa điểm bỏ phiếu cùng sách điện tử tiểu sử người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bên cạnh đó, sách điện tử tiểu sử người ứng cử được thiết kế dưới dạng flipbook với giao diện trực quan, giúp cử tri thuận lợi theo dõi thông tin về danh sách và tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hình thức trình bày sinh động, dễ truy cập giúp người dân có thể xem thông tin ngay trên điện thoại hoặc máy tính mà không cần sử dụng các tài liệu giấy truyền thống. Qua đó, cử tri có thêm điều kiện tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử của mình.

Theo đại diện Đoàn xã Đức Quang, việc triển khai các mô hình số hóa không chỉ giúp tiết kiệm thời gian tra cứu thông tin mà còn góp phần hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần để tìm hiểu địa điểm bỏ phiếu.

“Đây cũng là cách làm nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác bầu cử, đồng thời lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư”, đại diện Đoàn xã cho biết.

Tương tự, tại xã Cẩm Bình, tuổi trẻ địa phương cũng triển khai bản đồ số tổng hợp các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã nhằm hỗ trợ cử tri tra cứu thông tin nhanh chóng và thuận tiện. Bản đồ số hiển thị đầy đủ các khu vực bỏ phiếu, đồng thời tích hợp tính năng định vị vị trí cụ thể của từng điểm bỏ phiếu. Khi nhấn vào biểu tượng vị trí trên bản đồ, người dùng có thể xem các thông tin như tên khu vực bỏ phiếu, địa điểm cụ thể và một số nội dung hỗ trợ cử tri.

Nhờ đó, người dân có thể dễ dàng xác định đường đi đến điểm bỏ phiếu, chủ động sắp xếp thời gian tham gia bầu cử, tránh nhầm lẫn hoặc mất thời gian tìm kiếm địa điểm. Không chỉ tích cực ứng dụng công nghệ số, đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở.

Tuổi trẻ địa phương cũng triển khai bản đồ số tổng hợp các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã nhằm hỗ trợ cử tri tra cứu thông tin nhanh chóng và thuận tiện.

Theo Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, 100% Đoàn xã, phường trên toàn tỉnh đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác bầu cử. Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.420 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động phục vụ cuộc bầu cử.

Các đội hình thanh niên tình nguyện đã triển khai nhiều phần việc thiết thực như dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang và trang trí khu vực bỏ phiếu, treo pano, cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu dân cư, tuyến đường chính.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên còn tham gia tuyên truyền lưu động, hỗ trợ công tác chuẩn bị phiếu bầu, hướng dẫn người dân tìm hiểu thông tin về bầu cử và tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử do địa phương phát động.