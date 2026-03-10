DIỄN ĐÀN “TIẾNG NÓI TUỔI TRẺ - HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN” Phát huy năng lực sáng tạo, lập đội hình phản ứng nhanh trên không gian mạng

TPO - Những cán bộ Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng đã đưa ra những hiến kế từ việc khơi dậy năng lực sáng tạo, làm chủ tri thức và công nghệ đến đề xuất xây dựng các đội hình phản ứng nhanh trên không gian mạng, kịp thời đấu tranh với những quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh trong thời đại số.

Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” dự kiến sẽ diễn ra ngày 19/3. Các nội dung trọng tâm thảo luận, trao đổi tập trung theo 3 nhóm nội dung: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới; Phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện.

Phát huy năng lực sáng tạo của thanh niên

Bạn Nguyễn Thị Cẩm Ly - Cán bộ Đoàn trẻ nhất nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025:

Trong thời đại số, khi phương thức tiếp cận thông tin và cách thức kết nối của người trẻ đã thay đổi rất nhanh, các hoạt động của Đoàn cũng cần linh hoạt, sáng tạo hơn, tận dụng các nền tảng số, các mô hình diễn đàn mở, các dự án cộng đồng hoặc mạng lưới sáng tạo trẻ để thanh niên có thể chủ động tham gia, đóng góp ý tưởng và triển khai những sáng kiến phục vụ xã hội. Khi hoạt động của Đoàn gắn chặt hơn với nhu cầu học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và cống hiến của người trẻ, tổ chức Đoàn sẽ thực sự trở thành không gian truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội của thanh niên.

Bên cạnh đó, vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc cần được thể hiện rõ qua việc làm chủ tri thức, công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Vì vậy, mỗi bạn trẻ cần nuôi dưỡng khát vọng học tập suốt đời, chủ động tiếp cận các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, kinh tế xanh hay các mô hình phát triển bền vững.

Tổ chức Đoàn có thể đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa thanh niên với các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, qua đó hình thành những cộng đồng trí thức trẻ có khả năng đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Khi thanh niên có tri thức, bản lĩnh và tầm nhìn, tinh thần tiên phong không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành nguồn lực thực chất tạo ra những giá trị mới cho xã hội.

Song song với việc phát huy năng lực sáng tạo, thanh niên cũng rất cần được đồng hành và hỗ trợ để phát triển toàn diện. Vì vậy, các chương trình của Đoàn cần chú trọng hơn tới việc hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực nghề nghiệp, phát triển kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu hóa, đồng thời quan tâm đến đời sống tinh thần, sức khỏe tâm lý và các giá trị văn hóa của người trẻ. Khi thanh niên có nền tảng vững vàng về tri thức, kỹ năng và bản lĩnh, họ sẽ tự tin hơn trong việc khẳng định mình và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Quan trọng hơn cả, tinh thần tiên phong của thanh niên trong giai đoạn hiện nay còn thể hiện ở bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và thái độ dấn thân trước những vấn đề của đất nước. Khi thanh niên dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải, chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trái, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường xã hội văn minh, nhân văn và trách nhiệm, đó chính là biểu hiện rõ nét của tinh thần tiên phong.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, nếu mỗi bạn trẻ đều nuôi dưỡng trong mình một lý tưởng sống đẹp, một khát vọng cống hiến và một tinh thần đổi mới không ngừng, tuổi trẻ Việt Nam sẽ không chỉ là lực lượng kế tục mà còn là lực lượng mở đường - những người dám nghĩ lớn, dám làm những điều mới và dám gánh vác trách nhiệm cùng dân tộc trên hành trình vươn tới tương lai. Khi khát vọng của mỗi thanh niên hòa chung với khát vọng phát triển của đất nước, đó chính là sức mạnh để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới bằng trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin của tuổi trẻ.

Đại uý Nguyễn Huy Hoàng - Phó Trưởng Ban Thanh niên CATP Hà Nội, cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026:

Đội hình phản ứng nhanh trên không gian mạng

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành một “mặt trận” quan trọng của đời sống xã hội, việc xây dựng các đội hình phản ứng nhanh trên không gian mạng là một hướng đi cần thiết để tuổi trẻ phát huy vai trò tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh.

Đội hình này không chỉ đơn thuần là lực lượng theo dõi, phát hiện và xử lý thông tin sai lệch, mà cần được tổ chức như một mạng lưới thanh niên nòng cốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng số tốt và khả năng truyền thông hiện đại.

Khi xuất hiện những thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc các nội dung gây hoang mang dư luận, đội hình phản ứng nhanh có thể kịp thời nắm bắt, phân tích, cung cấp thông tin chính xác và lan tỏa những giá trị tích cực, qua đó góp phần định hướng nhận thức xã hội một cách chủ động, thuyết phục và gần gũi với giới trẻ.

Bên cạnh chức năng bảo vệ trận địa tư tưởng, các đội hình này còn có thể trở thành “lực lượng sáng tạo nội dung tích cực” trên không gian mạng, chủ động xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại như video ngắn, infographic, podcast hay các chiến dịch truyền thông số nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp, gương người tốt việc tốt...

Khi thanh niên không chỉ phản ứng mà còn chủ động dẫn dắt dòng chảy thông tin bằng những nội dung hấp dẫn, có chiều sâu và phù hợp với ngôn ngữ của thời đại số, thì không gian mạng sẽ không còn chỉ là nơi “đối phó” với thông tin xấu độc mà trở thành không gian để lan tỏa lý tưởng, khát vọng và giá trị tích cực của tuổi trẻ.

Quan trọng hơn, quá trình tham gia các đội hình phản ứng nhanh cũng chính là môi trường thực tiễn để đoàn viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư duy phản biện và kỹ năng làm chủ công nghệ. Trong mỗi tình huống thông tin phức tạp, người trẻ phải học cách phân tích, kiểm chứng, lựa chọn cách tiếp cận phù hợp để vừa bảo đảm tính đúng đắn về quan điểm, vừa thuyết phục được công chúng.

Khi được tổ chức bài bản, có sự hướng dẫn và đào tạo chuyên sâu, những đội hình này sẽ trở thành “lá chắn mềm” trên không gian mạng, đồng thời là lực lượng xung kích của tuổi trẻ trong việc giữ vững niềm tin xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số.