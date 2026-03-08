Sôi nổi Ngày Chủ nhật xanh của Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

TPO - Hơn 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa trong ngày ra quân Chủ nhật xanh nhằm chung tay bảo vệ môi trường biển.

Sáng 8/3, các tổ chức Đoàn của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đồng loạt tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm khởi động chuỗi các chương trình tình nguyện trong Tháng Thanh niên năm 2026, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ lực lượng vũ trang trong bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan đơn vị.

Từ sáng sớm hơn 300 cán bộ, ĐVTN từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 đã có mặt đông đủ, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chung tay bảo vệ môi trường biển”, các chiến sĩ trẻ đã chia thành nhiều tổ đội, tập trung thực hiện các phần việc thiết thực.

Tại khu vực bờ biển giáp ranh đơn vị và các trục đường dân sinh, lực lượng đoàn viên tiến hành thu gom, phân loại và xử lý hơn 2 tấn rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, túi nilon và phao xốp trôi dạt vào bờ.

Tại các cơ quan, đơn vị, ĐVTN đã tổ chức phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh dọc các tuyến đường nội bộ và khu vực cầu cảng, chỉnh trang hệ thống bồn hoa, cây cảnh, tạo diện mạo "Sáng- xanh - sạch - đẹp" cho khuôn viên doanh trại đơn vị.

Hưởng ứng chủ đề Tháng Thanh niên năm 2026, hoạt động lần này không chỉ gói gọn trong khuôn viên đơn vị mà còn lan tỏa ra cộng đồng. Đoàn Thanh niên Vùng đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên các địa phương tổ chức tuyên truyền cho ngư dân địa phương về tác hại của rác thải nhựa đối với hệ sinh thái biển.

"Ngày Chủ nhật xanh không chỉ là một buổi lao động đơn thuần, mà là dịp để mỗi đoàn viên thấy rõ trách nhiệm của mình đối với biển đảo quê hương. Màu áo xanh của thanh niên hòa cùng màu xanh của lực lượng Cảnh sát biển tạo nên một hình ảnh đẹp, đầy sức sống trong lòng nhân dân. Đồng thời, là dịp để giáo dục ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cho các chiến sĩ trẻ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa đơn vị với chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân” - Thượng úy Nguyễn Tiến Hùng - Bí thư Chi Đoàn Tàu CSB 6001, chia sẻ.