Xã hội

Google News

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu nhân sự hai tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai

Luân Dũng
TPO - Ngày 9/3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND các tỉnh Thái Nguyên và Lào Cai.

Cụ thể, tại Quyết định số 415/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Dương Văn Lượng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng.

Ông Dương Văn Lượng sinh năm 1974, quê quán tỉnh Thái Nguyên; trình độ lý luận chính trị cao cấp, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

103ns2.jpg
Ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Văn Lượng từng đảm nhận nhiều vị trí như: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và Bí thư Thành ủy Thái Nguyên.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp (7/2025), ông Dương Văn Lượng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Tại Quyết định số 419/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Trung Bá - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

103ns.jpg
Ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Phan Trung Bá.

Ông Phan Trung Bá sinh năm 1973, quê ở tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng; lý luận chính trị cao cấp.

Ông Phan Trung Bá từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Quản lý dự án ODA tỉnh Lào Cai, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn cũ; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai.

Từ ngày 1/7/2025, ông Phan Trung Bá giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai; từ ngày 15/10/2025 đến nay ông là Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

Luân Dũng
