Cử tri Gia Lai xót xa trước các dự án điện gió bất động

TPO - Cử tri Trần Công Hoan (Gia Lai) cho rằng, hiện ở tỉnh có rất nhiều cột điện gió sau khi lắp đặt xong đứng yên, không hoạt động. Doanh nghiệp đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng dự án làm xong chưa được hoà điện lưới quốc gia, rất lãng phí, nợ nần chồng chất. Ông Hoan kiến nghị các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI cần quan tâm giải quyết bất cập này.

Năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI tiếp xúc cử tri xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao.

Giữ lời hứa, gắn kết máu thịt với nhân dân

Cử tri Phạm Thanh Tùng (xã Phú Thiện) cho biết, có đồng chí từng hứa rất hay nhưng khi trúng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội lại làm không hết trách nhiệm, không quan tâm tới dân. “Chúng tôi đề nghị các đồng chí phải quan tâm tới quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nhiều hơn. Tỉnh có tuyến biên giới sát Campuchia, đề nghị các đồng chí quan tâm vận động người dân tham gia nghĩa vụ bảo vệ đất nước tốt hơn”, ông Tùng bày tỏ.

Cử tri Trần Công Hoan (cán bộ hưu trí xã Phú Thiện), cho rằng cả năm ứng cử viên đều có nội dung chương trình hành động sát với thực tiễn địa phương vùng Tây Nguyên. “Tôi đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các đồng chí Bùi Quang Huy, Siu Hương, Phạm Ngọc Lâm. Nếu các đồng chí trúng cử và thực hiện được nguyện vọng của chúng tôi thì rất mừng”, ông Hoan bày tỏ.

Cử tri Trần Công Hoan gửi gắm kiến nghị tới các ứng cử viên. Ảnh: Tiền Lê.

Cử tri Hoan gửi gắm năm kiến nghị tới các ứng cử viên. Đáng chú ý, ông đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử thì bám sát vào chương trình hành động, giữ lời hứa gắn kết máu thịt với nhân dân, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Ông Hoan mong những người nếu tới đây trúng cử thì dành thời gian đi xuống cơ sở nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, theo ông Hoan, hiện nay rất nhiều cột điện gió sau khi lắp đặt xong đứng yên, không hoạt động. Doanh nghiệp đầu tư hàng chục tỉ nhưng dự án làm xong chưa được hoà điện lưới quốc gia, rất lãng phí. Chưa kể, doanh nghiệp vay mượn ngân hàng, nợ nần chồng chất. Do đó, ông Hoan kiến nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần quan tâm giải quyết bất cập này.

Cử tri Trần Công Hoan đề nghị các đại biểu nếu trúng cử thì cần tăng cường phản biện, giám sát các nội dung vấn đề nổi cộm, người dân quan tâm, bức xúc. Ngoài ra, cử tri này cũng đề nghị các ứng cử viên kiến nghị cơ quan chức năng làm sao để phát huy quyền làm chủ của nhân dân cao hơn.

Hội trường xã Phú Thiện chật kín cử tri dự hội nghị tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Tiền Lê.

Các dự án điện gió sắp đi vào hoạt động

Cử tri Trương Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường mầm non Phong Lan (xã Phú Thiện), cho biết, thường xuyên phải đi công tác về trung tâm tỉnh Gia Lai mới (Quy Nhơn), con đường qua xã Ia Pa cũ rất nhỏ hẹp (đường Trường Sơn Đông), mất an toàn. “Chúng tôi mong muốn các đại biểu nếu trúng cử quan tâm đề xuất đầu tư nâng cấp các con đường huyết mạch từ các xã vùng sâu, xa về trung tâm mới của tỉnh để người dân thuận tiện đi lại”, bà Hoa nói.

Cử tri Trương Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường mầm non Phong Lan. Ảnh: Tiền Lê.

Ngoài ra, bà Hoa đề nghị cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học bởi giáo dục là quyết sách hàng đầu. Trong khi, hiện hầu hết các trường trên xã đều đã xuống cấp.

Thay mặt các ứng cử viên, bà Siu Hương - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XV, tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri.

Về vấn đề các dự án điện gió bất động, bà Siu Hương cho biết do quá trình cấp phép, triển khai thực thi có sai phạm nên phải phụ thuộc cơ quan điều tra xử lý xong rồi mới triển khai tiếp được. Hiện các vấn đề này cơ bản được tháo gỡ, tới đây các trụ điện gió sẽ đi vào hoạt động, không để lãng phí.

“Bản thân chúng tôi nhận thấy cần phải không ngừng học hỏi, tiếp thu, cầu thị để tham gia góp ý, phản biện lên Quốc hội sát với thực tiễn, làm sao để chính sách không phải trên bàn giấy mà đi vào cuộc sống”, bà Siu Hương chia sẻ.

Các ý kiến của tri hôm nay, theo bà Siu Hương sẽ được thư ký hội nghị tổng hợp, chuyển tới Uỷ ban Bầu cử Quốc gia để làm sao được giải quyết thấu đáo. Nếu được trúng cử ĐBQH khoá XVI, bản thân bà cũng như các đại biểu sẽ tiếp tục quan tâm, giải quyết các kiến nghị này của cử tri ngày hôm nay.