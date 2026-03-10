Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội cấm bay flycam trong ngày bầu cử

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ 6h đến 22h ngày 15/3, thành phố sẽ tạm dừng hoạt động bay của các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác đã được cấp phép để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong ngày bầu cử.

Ngày 15/3, Hà Nội và các tỉnh, thành khác trên cả nước sẽ tiến hành bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trên không trong thời gian diễn ra bầu cử, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động bay của các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác đã được cấp phép trên toàn địa bàn thành phố; trừ các hoạt động bay phục vụ bầu cử đã được cấp phép và hiệp đồng bay.

Thời gian tạm dừng bay từ 6h đến 22h00 ngày 15/3/2026 (chủ nhật).

che-do-bay-thong-minh-dji-mavic-2-pro-zoom-3-7816fe16d96d4b2ab2c424118a9faebd.jpg
Hà Nội cấm hoạt động bay của các phương tiện bay không người lái trong ngày 15/3/2025

Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị các ban, sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin và thực hiện.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng khuyến cáo người dân không mua bán, thả diều, bóng bay, đồ chơi bay, đèn trời; không sử dụng tàu bay không người lái khi chưa được cấp phép. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, giám sát hoạt động bay và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Thanh Hiếu
#Hoạt động bay #Flycam #Hà Nội #Ngày bầu cử #Bầu cử Quốc hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục