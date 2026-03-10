Cử tri TPHCM mong các ứng cử viên theo đuổi đến cùng những vấn đề liên quan lợi ích của nhân dân, đất nước

TPO - Tiếp xúc trực tiếp với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM, cử tri dành những tình cảm đặc biệt, mong muốn kể cả người chưa trúng cử lần này vẫn nỗ lực cống hiến trí tuệ để xây dựng TPHCM ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.

Chiều 10/3, tại Hội trường HĐND xã Phước Hòa (TPHCM) diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 2 - TPHCM.

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 2 - TPHCM tại xã Phước Hòa (TPHCM).

Cử tri xã Phước Hòa tìm hiểu thêm thông tin về ứng cử viên ĐBQH qua báo chí.

Theo đó, Tổ ứng cử ĐBQH gồm: chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Trung tướng Tào Đức Thắng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn; ông Dương Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Các ứng cử viên HĐND TPHCM gồm: bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên; ông Lê Anh Tuấn - Phó trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; ông Ngưu Trí Tuấn - nông dân, đồng bào dân tộc Khmer (Khơ-me); bà Trịnh Thị Trang - Phó trưởng Phòng Công tác HĐND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Tống Thành Hậu - Bí thư Đoàn, Viên chức Phòng công tác chính trị - Học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Cử tri Trương Thị Khanh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp xúc cử tri Phước Hòa (TPHCM), các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri những vấn đề mình quan tâm khi trúng cử. Trong đó, các chương trình hành động đều nêu bật những giải pháp, phương hướng hành động của ứng cử viên.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri xã Phước Hòa bày tỏ sự đồng tình, cảm nhận rõ những cam kết bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm của các ứng viên.

Dành tình cảm tốt đẹp nhất cho các ứng cử viên, cử tri Trương Thị Khanh (xã Phước Hòa), mong muốn đại biểu sau khi trúng cử thực hiện tốt lời hứa trong chương trình hành động đã trình bày trước cử tri. Cử tri kỳ vọng đối với các ứng cử viên dù không trúng cử đợt này vẫn tích cực nghiên cứu, đóng góp, xây dựng vào sự phát triển chung của đất nước bằng trí tuệ, sức lực của mình.

Cử tri Mai Tuấn Anh mong các ứng viên khi trúng cử luôn giữ tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và theo đuổi đến cùng các vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân, đất nước. Xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri Mai Ngọc Huyền gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới các ứng cử viên.

Tại hội nghị, đại úy Mai Ngọc Huyền, công tác tại Trại giam Phú Hòa (cử tri xã Phước Hòa) mong muốn, các ứng cử viên khi trúng cử, đặc biệt quan tâm đến vấn đề việc làm. Theo cử tri, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm phải hài hòa, nếu một trong hai bị chênh lệch sẽ rất khó để phát triển bền vững. Từ đó, cử tri gửi gắm đến các đại biểu bám sát cơ sở, nghiên cứu, đề xuất các chính sách thu hút nhà đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động phù hợp từng khu vực khác nhau.

Đại diện các ứng cử viên ĐBQH, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cam kết nếu trúng cử, các đại biểu sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã nêu, cùng chung quyết tâm xây dựng TPHCM nói riêng và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.